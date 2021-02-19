عجينة البيتزا الاصلية الطرية والهشه جدا على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى

عجينة البيتزا الاصلية البيتزا بشكل عام تعود أصولها إلى دولة إيطاليا لأنها من ضمن المأكولات التي تم تصنيعها في إيطاليا وقام الإيطاليون بتناولها وتصنيعها في عدة طرق مختلفة بنكهات متعددة فهي ذات طعم مميز ورائع كما اشتهرت أيضا البيتزا في جميع الدول لأنها من الوجبات الخفيفة، والسهلة التي نبحث عنها في المطاعم و نتناولها بالفراخ، بالإضافة إلى أنواع الجبن المختلفة الدجاج اللحوم ولأننا دائما نرغب في تناول البيتزا بأطعمة مختلفة، كما يمكنك اليوم أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل من افضل انواع البيتزا التي يمكن أن نقوم بتناولها في ذات طعم مميز وبسيط يمكنك فقط أن تقومي بقراءة هذا المقال كي تتعرفي على كل ما هو جديد نحو طرق البيتزا.

مقادير البيتزا

كمية قليلة من الدقيق يعني 250جرام.

رشة بسيطة من الخميرة الفورية.

كمية بسيطة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة شاي من السكر .

ربع كوب من اللبن البودر .

صلصة الطماطم .

زعتر.

ثوم مفروم .

فلفل أسود.

فلفل أبيض مطحون .

فلفل رومي شرائح.

كمية من الزيتون المخلى .

ربع كوب من الجبن الموتزاريلا .

ربع كوب من الجبنة الرومي.

ربع كوب من الجبن الشيدر.

يفضل أن نقوم بخلط كمية من الملح مع السكر مع الخميرة الفورية.

ونتركها في إناء ثم نقوم بتحضير اناء اخر ونضع في الدقيق مع البيكنج بودر.

ثم نقوم باضافة الزيت والماء من الخميرة إلى هذا الوعاء.

و نستمر في دمج هذه المكونات جيد.

يفضل أن نستخدم أيدينا في هذه الطريقة.

ثم نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة أو استخدام يدينا على أن تكون بشكل دائري.

نترك هذه العجينة المفروده لمدة عشر دقائق لكي تختمر تماما.

يمكن أن نقوم بفرد العجينة جيدا ونضع فيها الصلصة أو الصوص الرائع.

ثم نقوم بوضع شرائح من الدجاج.

كما يمكن أيضا أن نقوم باضافة الجبنة الرومي، مع الموتزاريلا مع الزيتون والجبن الشيدر

ونقوم بأشعال الفرن ونبدا بيدخل هذه البيتزا في الفرن.

يتم تقديم البيتزا وهي ساخنة لكي نحصل على جبن مطاطه ذات طعم مميز.

نضع بصلة مبشورة على النار ثم نبدأ بأضافة عصير الطماطم.

وبعد ذلك نقوم باضافة الملح والفلفل الاسود والفلفل الابيض ورشة بسيطة من الزيت.

ونستمر في دمج هذه المكونات جيدا لكى نحصل على صوص رائع.