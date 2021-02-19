لن تتخيل ما تفعله قطرة العسل عند وضعها في السرة

فوائد العسل الصحية عديدة للغاية فهو الغذاء الأفضل والأكثر فائدة على الإطلاق وذلك لاحتواءه على كم هائل من المواد الغذائية المفيدة للجسم ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أن وضع العسل في السرة بشكل يومي خاصة قبل النوم يعود بفوائد عظيمة على الجسم ويجعل الاستفادة مضاعفة، تابعونا في هذا المقال لمعرفة تلك الفوائد بالتفصيل.

فوائد العسل الصحية أهمية وضع قطرات العسل في السرة:

يعد وضع العسل في السرة إحدى الطرق العلاجية الشعبية القديمة حيث اعتاد الناس وضع قطرات من العسل الأبيض داخل السرة قبل النوم كل يوم وذلك لتوفير فوائد عظيمة للجسم والبشرة وبشكل سريع كما كانوا يضعون شريط لاصق على السرة حتى لا تتسخ الملابس بالعسل أثناء النوم.

تحتوي منطقة السرة على عدد كبير من الشعيرات الدموية المتصلة بالجسم بأكمله لذلك فأنه إذا وضعت أى مكون ذو فائدة للجسم سيعود عليك بنفع مضاعف حيث سيكون امتصاص المواد الغذائية أسرع وأفضل.

يمكن الاستمرار على ذلك العلاج لمدة شهر أو شهرين وستلاحظون نتائج مزهلة فالعسل في السرة يعالج الآتي:

يستخدم للتخفيف وعلاج الصداع المزمن والنصفي.

يحسن من صحة العين ويخفف من التهاباتها.

يعالج التهابات الجيوب الانفية.

يخفف من حدة آلام الأكتاف والرقبة وآلام الفقرات ومنطقة أسفل الظهر.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي ويخفف من حدة الأزمات.

مفيد للمرارة والجهاز الهضمي.

يعالج مشاكل وآلام القولون العصبي.

يعالج الإمساك والإسعال.

ينظم مستوى ضغط الدم في الأوعية الدموية.

مفيد لألام المفاصل.

يمد البشرة بالفيتامينات والمعادن التي تجعلها أكثر صحة.

يقضي على البكتريا التي تسبب ظهور حب الشباب.

يغذي البشرة ويعطيها نعومة ومرونة.

يساعد على شد الوجه والتخلص من التجاعيد.

يرطب البشرة من الداخل ويمنع الجفاف والالتهابات بها.

خطوات إزالة اللبان الملتصق في الملابس

فوائد العسل الصحية للبشرة: