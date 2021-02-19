أسهل طريقة عمل البسبوسة بالوصفة الأصلية وبتكاتها السرية جربيها بنفسك!!

نقدم لكم الآن متابعينا الكرام لموقع ثقفني المتميز أسهل طريقة عمل البسبوسة بالوصفة الأصلية الشهية، حيث أن البسبوسة تحتل المركز الأول في الحلويات الشرقية التي تشتهر في كل الدول العربية ويختلف أسمها في كل دولة، ولكن الطعم لا يختلف، وتعتبر البسبوسة من الحلويات التي تفضلها ربات البيوت وتقدمها باستمرار لعائلتها في المناسبات المختلفة وفي الأوقات العادية.

طريقة عمل البسبوسة بالوصفة الأصلية

كل ربة منزل ترغب في أن تتفنن وتتقن في عمل الحلويات المختلفة لكي تفاجئ عائلتها بقدرتها وخبرتها في عمل الحلويات المختلفة، والبسبوسة من الحلويات التي تقدم باستمرار للعائلة، وهناك الكثير من الطرق لعملها، ولكن الأمهات تبحث عن الوصفة الأصلية ذي زمان التي لا يوجد لها مثيل.

3 أكواب سميد ناعم.

كوب من الزبادي.

كوب جوز الهند.

كوب سكر.

كوب سمن مذاب.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

رشة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

في وعاء كبير يتم خلط السميد مع البكينج بودر ونقلبهما حتى تمتزج المكونات، نصيف السمن للخليط ونقلب جيداً مع وضع السكر والفانيليا والزبادي وجوز الهند وتقلب المكونات جيدا ليصبح لدينا عجينة متجانسة رملية.

نحضر صينية وتدهن بالسمن والقليل من الطحينة ويسكب فيها خليط البسبوسة، وتدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، وتخرج وتسقى بالشربات الدافئ وتغطى ووترك لمدة عشرة دقائق وتقطع.

المكونات:مكونات الشربات:طريقة عمل البسبوسة:طريقة عمل الشربات:

في قدر صغير يوضع السكر مع الماء ويرفع القدر على النار ويترك المزيج يغلي ليذوب السكر تماماً، ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ويترك المزيج يغلي لمدة عشرة دقائق حتى يثقل.