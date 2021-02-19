كنز في بيتك ينبت فراغات الشعر في مقدمة الراس بسرعة خيالية ويعالج الصلع والتساقط الشديد

جميع السيدات تحلم دائما بالحصول على شعر صحي وجذاب وطويل وايضا تبحث عن علاج فعال وقوي للصلع وتساقط الشعر، ولان دائما الشعر الطويل هو سر جمال المرأة منذ قديم الزمان ونجد أن اغلب النساء تقوم باستخدام بعض الاشياء والمواد الطبيعية الموجودة داخل المنزل، والتي تعتبر كنز في تطويل الشعر، وفي خلال هذه الأيام وجدنا أن عدد كبير من الفتيات المقبلين على الزواج وسيدات ربات المنزل تبحث عن طريقه تقوم باستخدامها من داخل المنزل لتطويل الشعر واكسابه الشعر اللمعان الكامل والتطوير الهائل والحيوي، من عوامل النجاح، لذلك استخدام بعض الوسائل الطبيعية كل ماعليك هو ان تتبعي الكنز التي سوف نتحدث عنهم خلال هذا المقال.

المكوّنات:

كمية من عصير البصل.

ملعقتين فقط من العسل.

قومي بتقطيع البصل اتركيه في مصفاه حتي يقوم بتنزيل الماء في وعاء جيدا.

واستخدمي هذا العصير وضعي معه كمية من العسل.

ثم ابدائى بدمج هذه المكونات جيدا.

يفضل أيضا أن تقوم بتدليك فروة الراس جيدا.

ثم نبدأ بغسيل الشعر.

بعد مرور 25 دقيقة هذه الوصفة بشكل يومي.

للحصول على عدم تقصف الشعر والقضاء على الصلع.

الجوجوبا وهو يعتبر من الزيوت الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر وكثافته وزياده من حيويته.

زيت زيتون

ربع كوب زيت الجوجوبا.

نخلط جميع المكونات من زيت الجوجوبا مع زيت الزيتون.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بهذه الزيوت جيدا.

نقوم بغسل الشعر بعد الانتهاء من ربع ساعة من وضع هذا الماسك على الشعر.

جددي هذا الماسك مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على نتائج تطويل الشعر في وقت قياسي.

الزبادي المعروف عنه أنه يحسن من فروة الرأس، ويعمل ايضا على تقوية بصيلات الشعر ونموه بطريقة أسرع.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

نضع المكونات على بعض .

ثم ننتظر نصف ساعة فقط من خلط هذه الوصفة.

وبعد ذلك يتم اضافتها على الشعر من الجذور حتى الأطراف.