أفضل كريم فرد طبيعي للشعر المجعد بأقل تكلفة والنتيجة خلال ساعة

أفضل كريم فرد طبيعي للشعر المجعد، العديد من الفتيات ترغب في الحصول على شعر مفرود وناعم، وذلك بعيداً عن التدخل بالمواد الكيميائية التي تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام، و تستمر لفترة معينة ولكنها قد تضر بالشعر على المدى البعيد، فيؤدي إلى تساقطه وتقصفه، ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام لها، بل تعمل على تغذية الشعر و لمعانه وفرده بطريقة طبيعية وتكثيفه، بعيداً عن الذهاب لصالون التجميل وصرف أسعار باهظة في كريمات الفرد والمعروفة بالكرياتين والبروتين، إليك سيدتي طريقة طبيعية لعمل كريم فرد للشعر المجعد بأقل تكلفة وبأعلى جودة.

أفضل كريم فرد طبيعي للشعر المجعد

كريمات فرد الشعر متنوعة ومختلفة منها الرديء ومنها الجيد، و تباع بأسعار باهظة في المحلات التجارية، فتلجأ بعض الفتيات إلى استخدام كريم فرد سريع يعطي نتيجة سريعة ولكنه يضر الشعر فيما بعد، فمن خلال هذا المقال أتينا لكم بأفضل كريم منزلي لفرد الشعر المجعد.

مكونات الكريم:

أربع ملاعق كبيرة من النشا .

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

يحضر إناء صغير ثم يتم وضع النشا ثم إضافة العسل اليه، ويتم الخلط جيداً حتى يصبح قوام كريمي .

ثم يضاف زيت الزيتون مع التقليب حتى يصبح لدينا قوام كريمي.

يغسل الشعر جيداً مع عدم وضع أي نوع كريم أو زيت على الشعر، ثم يوضع الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف وذلك بإستخدام فرشاة شعر.

بعد وضع الكريم على الشعر يتم تقسيمه إلى ثلاث أقسام، ويتم وضع أطراف شعر كل قسم في إناء الخليط ويتم فرك الأطراف جيداً.

يتم لف الشعر ووضع بونيه شعر أو كيس بلاستيكي، وترك الكريم على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو ولاحظي النتيجة من أول استعمال.

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طريقة التحضير: