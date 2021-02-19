وصفة زيت الخروع السحرية لتساقط الشعر جربيها ومش هتندمي أبداً !

نقدم لكم وصفة زيت الخروع السحرية لتساقط الشعر من موقعنا ثقفني، حيث أن الشعر هو أحد أهم علامات الجمال التي تميز الإنسان وتضيف إليه رونقًا خاصًا، ولكن بالطبع المقصود هنا الشعر الصحي اللامع والغني بالحيوية سواء كان طويلًا أو قصيرًا، على عكس الشعر المقصف التي تظهر عليه علامات التقصف والهيشان بشكل مستمر، فهو يضر بجمال صحابه ويجعله دائمًا فاقد الثقة في ذاته ومهدد بالصلع، وزيت الخروع من أفضل الزيوت الطبيعية التي لا يختلف أحد على فوائده في علاج الصلع.

وصفة زيت الخروع السحرية لتساقط الشعر

فزيت الخروع من الزيوت الغنية بالعديد من مضادات الالتهابات التي تعمل على تطهير فروة الرأس وتحول دون إصابتها بأي التهاب، كما أنه غني بكمية مناسبة من أوميجا 3 المسئولة عن ترطيب الشعر ومنحه التغذية المناسبة واللمعان الجذاب، ويحافظ عليه من مشكلة الصلع التي قد تهدده، وسنقدم لكم خطوات الوصفة لعلاج تساقط الشعر.

احضري كمية من زيت الخروع، وقومي بتدفئته على النار. ضعي الزيت على شعرك ودلكيه فروة الرأس جيداً. اتركي زيت الخروع على شعرك لمدة ساعة. ارتدي بونيه استحمام واغسلي شعرك بعد ساعة.

يحتوي زيت الخروع أيضا على خصائص مضادة للالتهابات تحمي فروة الرأس من التعرض لأي حشرات أو بكتريا، كما يقضي على القشرة التي تضره، وذلك الذي يضمن صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية المسئولة عن تحفيز بصيلات الشعر وجذوره، مما يؤدي إلى زيادة نموه وكثافته ومنع تساقطه، يتم استخدامه على فروة الرأس مباشرة كل ليلة قبل النوم وتدليك الفروة والشعر به جيدًا.

يفضل خلطه مع بعض الزيوت الطبيعية الأخرى مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وتطبيقه على الشعر على هيئة حمام زيت طوال الليل وغسله في الصباح الباكر، مع الحرص على الاستمرار على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج والتخلص من شبح الصلع الذي يهدد الجميع.

يفضل استخدام زيت الخروع أيضًا مع الشامبو الذي يتم استخدامه أثناء غسل الشعر وتدليك الفروة بشكل جيد، فهذه الطريقة تساعد على حماية الشعر من التساقط، كما تحافظ على طوله وكثافته، وتحفز أيضًا نمو الشعر الجديد.

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