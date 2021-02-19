طريقة صبغ الحواجب بالقهوة باللون البني بعيداً عن صالون التجميل

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة باللون البني، تشكل الحواجب عاملاً مهماً لجمال العينين تهتم بها الفتاة وترسيمهم بشكل يتناسب مع جمال العينين، تلجأ العديد من الفتيات إلى صالون التجميل لتنظيف الحواجب ورسمها بطريقة جذابة، بالإضافة إلى إذا كانت الحواجب خفيفة فتلجأ إلى تقشيرها أو صبغها بمواد مخصصة لصبغ الحواجب، وقد تحتوي هذه المكونات على مواد كيميائية قد تضر بالشعر فهي تعطي نتائج من أول إستخدام، لكنها مضرة بشعر الحاجب، فهناك مواد طبيعية تستخدم في صبغ الحواجب تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام وقد يستمر لون الصبغة لمدة شهر أو أكثر حسب نوع شعر الحاجب، تابعونا حضراتكم من خلال هذا المقال و عبر موقعكم ثقفني للتعرف على طريقة صبغ الحواجب بالقهوة باللون البني.

القهوة من المكونات الطبيعية الفعالة التي تعطي نتيجة فعالة من أول إستعمال للشعر أو الحواجب، فهي مصنفة من ضمن المواد التي تساعد في صبغ الشعر حيث أنها تدخل في العديد من الوصفات التي تعالج مشاكل الشعر والبشرة لاحتوائها على مادة الكافيين التي تحسن من نمو الشعر .

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيره عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه الكاكاو البودر وزيت جوز الهند، ويتم مزجهما جيداً للحصول على خليط ناعم.

يتم إضافة القهوة البودر والعسل مع الإستمرار بالتقليب حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

يحضر ماسكارا أو فرشاة رفيعة تتناسب مع حجم الحاجب، ثم يتم غمسها بخليط القهوة ويتم وضعه على الحواجب مع مراعاة وضع القهوة في إتجاه نمو الشعر.

ترك صبغة القهوة على الحواجب لمدة نصف ساعة، ثم إزالتها بواسطة قطعة من القطن أو مناديل ورقية ثم يتم غسلها بواسطة الماء.