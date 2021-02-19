طريقة عمل زنود الست مثل المحلات بالظبط

زنود الست ، هي من الحلويات الشرقية والمشهورة في الوطن العربي والتي لا غنى عنها في المناسبات العائلية خاصة في شهر رمضان الكريم والذي يشتهر بتناول الحلويات، وزنود الست هي عبارة عن جلاش ومحشو بحشوات مختلفة مثل القشطة أو المكسرات .. ألخ. طريقة عمل زنود الست : طريقة عمل زنود الست : المكونات : 2 كوب من الحليب السائل

2 ملعقة كبيرة من السكر

4 ملاعق كبيرة من النشا

باكو من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزبدة الصفراء السائلة.

نصف كيلو من بقلاوة ” جلاش” .

شربات” قطر” . طريقة التحضير: نقوم أولا بتحضير القشطة نحضر وعاء ونضع به اللبن والسكر والنشا والفانليا، ثم نقوم بخلط جميع المكونات معا حتى تختلط وتذوب ثم نضع الوعاء على نار متوسطة، ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط سميك.

تم نقوم بأضافة ملعقة من الزبدة للخليط ونقوم بالتقليب حتى تتجانس مع المكونات.

نقوم بتقطيع الجلاش أو البقلاوة على شكل مستطيل .

ثم نأخذ قطعة من البقلاوة ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع ملعقة كبيرة من القشطة ونقوم بإغلاقها من الأطراف ونكرر هذا العمل مع باقي لفة البقلاوة حتى تنتهي الكمية الموجودة لديكي.

ثم نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ونقوم بوضع زنود الست بها.

وبعد فرد زنود الست في الصينية نقوم بدهن وش الصينية بالذبدة ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم برفع الصينية من الفرن ونقوم يسقيها بالقطر البارد ونضعها في طبق التقديم. طريقة عمل الشربات أو القطر : كوب ونصف من الماء

كوب ونصف من السكر

ليمونة

فانيليا. طريقة عمل الشربات أو القطر : نقوم بوضع الماء والسكر في وعاء ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يمتزجوا ثم نضعها على النار وعندما يغلي الخليط نقوم بوضع الليمونة ونهدي النار ثم نطفئ النار ونضع الفانيليا. تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 الوسوم

زنود الست ، هي من الحلويات الشرقية والمشهورة في الوطن العربي والتي لا غنى عنها في المناسبات العائلية خاصة في شهر رمضان الكريم والذي يشتهر بتناول الحلويات، وزنود الست هي عبارة عن جلاش ومحشو بحشوات مختلفة مثل القشطة أو المكسرات .. ألخ. طريقة عمل زنود الست : طريقة عمل زنود الست : المكونات : 2 كوب من الحليب السائل

2 ملعقة كبيرة من السكر

4 ملاعق كبيرة من النشا

باكو من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزبدة الصفراء السائلة.

نصف كيلو من بقلاوة ” جلاش” .

شربات” قطر” . طريقة التحضير: نقوم أولا بتحضير القشطة نحضر وعاء ونضع به اللبن والسكر والنشا والفانليا، ثم نقوم بخلط جميع المكونات معا حتى تختلط وتذوب ثم نضع الوعاء على نار متوسطة، ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط سميك.

تم نقوم بأضافة ملعقة من الزبدة للخليط ونقوم بالتقليب حتى تتجانس مع المكونات.

نقوم بتقطيع الجلاش أو البقلاوة على شكل مستطيل .

ثم نأخذ قطعة من البقلاوة ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع ملعقة كبيرة من القشطة ونقوم بإغلاقها من الأطراف ونكرر هذا العمل مع باقي لفة البقلاوة حتى تنتهي الكمية الموجودة لديكي.

ثم نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ونقوم بوضع زنود الست بها.

وبعد فرد زنود الست في الصينية نقوم بدهن وش الصينية بالذبدة ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم برفع الصينية من الفرن ونقوم يسقيها بالقطر البارد ونضعها في طبق التقديم. طريقة عمل الشربات أو القطر : كوب ونصف من الماء

كوب ونصف من السكر

ليمونة

فانيليا. طريقة عمل الشربات أو القطر : نقوم بوضع الماء والسكر في وعاء ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يمتزجوا ثم نضعها على النار وعندما يغلي الخليط نقوم بوضع الليمونة ونهدي النار ثم نطفئ النار ونضع الفانيليا. تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021

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