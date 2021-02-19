خلطة لبنانيه مشهورة لصبغ الشعر الأبيض بلون بني تغطية مثالية للشيب صبغة بدون كيماويات

وصفات طبيعية مدهشة للتخلص من الشعر الابيض، الشعر الأبيض من الأمور المعقدة، التي نبحث دائما عن حلول لها ولا نجد طريقة مناسبة.

معاناة الشعر الابيض تلحق بالرجال والسيدات، لذا نقدم لكم مجموعة وصفات مذهلة تأتي بنتائج مضمونة، وجميعها خلطات طبيعية آمنة، إليكم الوصفات بالتفصيل.

الموز وكيفية التخلص من الشيب:

من المعروف أن الموز غني بعنصر البوتاسيوم وايضا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وعناصر أخرى تكسبه اللمعان والتقوى، وأثبت أن الموز من الوصفات الجيدة في القضاء على الشعر الابيض، وله قدرة على منع ظهور الشعر الأبيض.

اهرسي 3 من حبات الموز، ثم ضيفي مقدار كوب من زيت الزيتون إلى الموز المهروس.

يخلط جيدا العنصر أن، ويطبق كماسك على الشعر لمدة ربع ساعة، يغسل الشعر جيدا، بالماء والشامبو.

مع الدوام على إستخدام الوصفة ستنعمين بجمال شعرك مع التخلص من الشعر الابيض.

اسرع وصفات للتخلص من الشيب:

هناك مشاكل يتعرض لها الكثير، فالشعر الأبيض أحد العقبات التي تقف أمام العديد من الأشخاص، لذا نقدم لكم في هذا المقال ما يتم فعله من أجل ازدياد قتامة الشعر والتخلص من الشيب المبكر.

وصفة الحناء لإزالة مشاكل الشعر الابيض:

من المعروف أن الحناء من الوصفات التي تعمل على تغذية الشعر، وتلوينه، وما لا تعرفه عن الحناء انها من الوصفات التي تمحي أقر الشعر الابيض، أي أنه مساعد قوى على ازالة الشيب.

استخدام وصفة الحناء في ازالة الشيب:

يعجن مسحوق الحناء بقليل من الماء، ومن ثم ضيفي حفنة من بذور الحلبة، وضيفي زبادي وعصير ريحان وإضافة نعناع وقهوة.

بعد خلط المقادير يتم غليها على النار، ويترك طوال الليل، وفي اليوم الثاني نضع الوصفة علي فروة الرأس وتترك مدة 3 ساعات تقريبا.