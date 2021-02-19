وصفة زيت الزيتون والسكر لتقشير البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال

نقدم لكم وصفة زيت الزيتون والسكر لتقشير البشرة تماماً، حيث أن تقشير الوجه من أفضل الأشياء التي تساعد على الحصول على بشرة نقية وخالية من الشوائب، فهو يساعد على إزالة الطبقة الخارجية من الجلد وتحسين الدورة الدموية، كما إنه يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنع حب الشباب عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة المسببة في انسداد المسام، ويساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة ونضارتها، ولعل أفضل أنواع المقشرات للوجه هي الوصفات الطبيعية وخاصة التقشير باستخدام السكر وزيت الزيتون لفوائدهم التي لا تعد ولا تحصى.

يتم مزج ملعقتين من السكر مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة ونصف من زيت الزيتون البكر الممتاز بشكل جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم يتم غسل وتنظيف الوجه بشكل جيد قبل وضع الخليط عليه وفركه باستخدام الأصابع في حركات دائرية مع التركيز على الأماكن الداكنة.

ويستمر الفرك لمدة 3 دقائق، يعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر كما يفضل استخدام مكعبات الثلج لتدليك الوجه ولغلق المسام وشد البشرة جيدًا.

ثم يتم وضع مرطب مناسب لنوع البشرة.

يتم مزج معلقتين من زيت الزيتون مع 3 معالق كبيرة من السكر وإضافة بعض قطرات عصير الليمون. يتم غسل الوجه أولا، باستخدام منظف الوجه المعتاد وشطفه مع الماء الدافئ لفتح المسام والتخلص من الأوساخ. ثم يتم تدليك هذا المقشر على الوجه في حركات دائرية لمدة 3 دقائق مع تجنب المناطق الحساسة حول عينيك. ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار هذا المقشر مرتين في الأسبوع.

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زيت الزيتون من أفضل علاجات البشرة التي له فوائد كثيرة حيث أنه يعالج حب الشباب ويساعد على ترطيب البشرة وإعطائها النعومة والتوهج، كما يساعد السكر على تقشير البشرة من الأماكن الداكنة ويزيل بقايا الحبوب منها، والعسل يحافظ على ترطيب وتغذية البشرة، وبذلك قدمنا لكم وصفة زيت الزيتون والسكر لتقشير البشرة.