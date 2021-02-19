طريقة عمل البقلاوة بالجلاش بمكونات سهلة وموجودة فى مطبخك

طريقة عمل البقلاوة، تعد البقلاوة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية والتي يتم لعدادها منذ قديم الأزل فى المناسبات المختلفة، فهي شبيهه إلى حد ما بالجلاش، البقلاوة من أطيب الحلويات ولها مذاق رائع ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة و بدون الحاجة إلي مكونات باهظة الثمن، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليك طريقة عمل البقلاوة بطعم أفضل من الجاهزة.طريقة عمل البقلاوة بالجلاش
المكونات:
- لفة من أوراق الجلاش.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.
- كوب من المكسرات المطحونة المتوفرة لديك .
- ملعقة صغيرة من القرفة.
مكونات الشربات:
- 2 كوب من الماء.
- كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- اثنين نقطة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
أولا نقوم بفرد طبقات أوراق الجلاش في صينية مناسبة، و نقوم بدهنها ببعض الزبدة المذابة، ويتم وضع طبقة أخرى ويتم دهانها مرة أخرى، وهكذا حتى يتم عمل أربع طبقات، ثم نقوم بعمل خليط من القرفة والمكسرات، ونقوم بوضع هذه المكسرات على طبقة الجلاش ثم نقوم بوضع طبقه أخرى من أوراق الجلاش وندهنها بطبقة من الزبد، وهكذا حتى يتم الانتهاء من الكمية الموجودة لدينا.
بعد ذلك يتم تقطيع البقلاوة بالشكل المفضل إليك ويتم وضع طبقة من الزبدة على الوجه من الأعلى، ثم تدخل البقلاوة إلى الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق وحتى يأخذ الوجه لون احمر جميل، في وعاء على النار ثم قومي بوضع الماء والسكر والعسل وقلبيهم جيدا ثم أضيفي إليهم الفانيليا والليمون وتركهم حتى يغلي لمدة عشر دقائق، حتى يثقل قوام الشربات بعد ذلك اخرجي صينيه البقلاوة من الفرن وضعي عليها الشربات وتترك لمدة 5 دقائق أخرى وتقدم فى أطباق التقديم مزينة بالقليل من المكسرات وبالهناء.
قومي بإحضار لفه من أوراق الجلاش، وابدئي بتحضير صينية مناسبة وضعي بها ورقتين من الجلاش وبينهم طبقة من السمن المُذاب، وقومي بعمل 3 طبقات أخرى بنفس الطريقة، ثم ضعي بينهم طبقة مناسبة من المهلبية أو القشطة المخلوطة بالمكسرات، وقومي بوضع باقي طبقات الجلاش من الأعلى، ثم تُقطع وتدخل الفرن حتى تأخذ لون مناسب، ثم تُسقى بالشربات البارد، وتقدم مزينة ببعض المكسرات المتوفرة.
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طريقة عمل البقلاوة، تعد البقلاوة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية والتي يتم لعدادها منذ قديم الأزل فى المناسبات المختلفة، فهي شبيهه إلى حد ما بالجلاش، البقلاوة من أطيب الحلويات ولها مذاق رائع ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة و بدون الحاجة إلي مكونات باهظة الثمن، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليك طريقة عمل البقلاوة بطعم أفضل من الجاهزة.طريقة عمل البقلاوة بالجلاش
المكونات:
- لفة من أوراق الجلاش.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.
- كوب من المكسرات المطحونة المتوفرة لديك .
- ملعقة صغيرة من القرفة.
مكونات الشربات:
- 2 كوب من الماء.
- كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- اثنين نقطة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
أولا نقوم بفرد طبقات أوراق الجلاش في صينية مناسبة، و نقوم بدهنها ببعض الزبدة المذابة، ويتم وضع طبقة أخرى ويتم دهانها مرة أخرى، وهكذا حتى يتم عمل أربع طبقات، ثم نقوم بعمل خليط من القرفة والمكسرات، ونقوم بوضع هذه المكسرات على طبقة الجلاش ثم نقوم بوضع طبقه أخرى من أوراق الجلاش وندهنها بطبقة من الزبد، وهكذا حتى يتم الانتهاء من الكمية الموجودة لدينا.
بعد ذلك يتم تقطيع البقلاوة بالشكل المفضل إليك ويتم وضع طبقة من الزبدة على الوجه من الأعلى، ثم تدخل البقلاوة إلى الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق وحتى يأخذ الوجه لون احمر جميل، في وعاء على النار ثم قومي بوضع الماء والسكر والعسل وقلبيهم جيدا ثم أضيفي إليهم الفانيليا والليمون وتركهم حتى يغلي لمدة عشر دقائق، حتى يثقل قوام الشربات بعد ذلك اخرجي صينيه البقلاوة من الفرن وضعي عليها الشربات وتترك لمدة 5 دقائق أخرى وتقدم فى أطباق التقديم مزينة بالقليل من المكسرات وبالهناء.
قومي بإحضار لفه من أوراق الجلاش، وابدئي بتحضير صينية مناسبة وضعي بها ورقتين من الجلاش وبينهم طبقة من السمن المُذاب، وقومي بعمل 3 طبقات أخرى بنفس الطريقة، ثم ضعي بينهم طبقة مناسبة من المهلبية أو القشطة المخلوطة بالمكسرات، وقومي بوضع باقي طبقات الجلاش من الأعلى، ثم تُقطع وتدخل الفرن حتى تأخذ لون مناسب، ثم تُسقى بالشربات البارد، وتقدم مزينة ببعض المكسرات المتوفرة.
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