طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بكل تكاته

الفطير المشلتت من الوصفات المشهورة والتي يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائها من المخابز، يتم تحضيرها للفطار مع الجبنة أو العسل بمكونات سهلة، اشتهر الفطير المشلتت منذ زمن طويل ولكن يظل من أفضل المعجنات التي يحبها الكبير والصغير سواء حلو أو عادي.

كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ماء لعجن الفطير.

ربع كوب سمنة.

عسل أبيض للتقديم.

جبنة للتقديم.

عسل أسمر للتقديم.

مكونات عمل الفطير المشلتتطريقة عمل الفطر المشلتت بالخطوات

من خلال المكونات السابقة تستطيعون تحضير الفطير المشلتت من خلال هذه الخطوات:

في وعاء نقوم بخلط كل من الملح والدقيق بشكل جيد ثم نضيف عليه الماء بشكل تدريجي لنحصل على عجينة لينة.

نغطي العجينة بغطاء ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

عندما نلاحظ أن العجينة اختمرت نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات ذات حجم مناسب.

نبدأ في فرد الكرات على الصينية باستخدام النشابة ثم باستخدام اليد لتصبح ذات طبقة رقيقة.

نفرد الكرة الأولى من العجين وندهنها بالزيت أو الزبدة أو السمن، نفعل ذلك في جميع الطبقات.

نطبق العجين من جميع الأطراف في شكل مربع.

نضع العجينة (الفطير) على صينية ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق حتى ترتاح.

نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمنة أو الزبدة، ونضع عليها الفطيرة وندهن وجهها بكل من السمنة والقشطة وندخلها الفرن.

نتركها في درجة حرارة متوسطة حتى تنضج الفطيرة وتصبح جاهزة لتناولها.

عندما نلاحظ أن وجه الفطيرة أصلح ذو لون أحمر ذهبي يمكن إخراجها من الفرن.

يتم تقديم طبق الفطير المشلتت بالإضافة إلى أي من الجبنة، العسل الأسود، العسل الأبيض أو المش بحسب رغبتكم.