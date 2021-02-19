جرب سلطة بابا غنوج بطرق جديدة ومختلفة

تعد سلطة بابا غنوج من ألذ أنواع السلطات على الغطلاق وعلى الرغم من أنها من ألأطباق الجانبية إلا أنها تعد من أهم الأطباق فلا غني عن هذا الطبق في العزائم والموائد الكبيرة وكذلك الأفراح فهو الألذ مع المشويات والمقليات كما يمكن تناوله بالعيش البلدي في الفطور أو الغداء، تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضري هذا الطبق بطرق مختلفة. سلطة بابا غنوج طريقة تحضير بابا غنوج بالزبادي: سلطة بابا غنوج طريقة تحضير بابا غنوج بالزبادي: تحتاجين إلى: ثمرة واحدة من البازنجان الأسود كبيرة الحجم.

كوب واحد كبير من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ليمونة واحدة متوسطة الحجم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير بابا غنوج: قومي بغسل حبات البازمجان ثم اشويه في طاسة على نار هادئة. قلبي البازنجان على كل الجهات حتى يتم شويه بالكامل. قشري البازنجان وتخلصي من البذر. اهرسي قطع البازنجان باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة للغاية. أضيفي الزبادي وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل واعصري الليمونة. يضاف الزيت وتقلب جميع المكونات معاً. تقدم السطة دافئة أو باردة مع الوجبات. سلطة بابا غنوج بالفلفل: سلطة بابا غنوج بالفلفل: تحتاجين إلى: ثمرتان من البازنجان المشوي.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأصفر.

القليل من الفلفل الحار المفروم حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. خطوات تحضير السلطة: قومي بهرس البازنجان ليصبح خشن قليلاً. قطعب الفلفل الأالوان إلى مكعبات وأضيفيه. أضيفي باقي التوابل والمكونات ثم قدميه. خطوات شحن شدات لعبة ببجي مجانا 1000 شدة بدون فيزا الوسوم

تعد سلطة بابا غنوج من ألذ أنواع السلطات على الغطلاق وعلى الرغم من أنها من ألأطباق الجانبية إلا أنها تعد من أهم الأطباق فلا غني عن هذا الطبق في العزائم والموائد الكبيرة وكذلك الأفراح فهو الألذ مع المشويات والمقليات كما يمكن تناوله بالعيش البلدي في الفطور أو الغداء، تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضري هذا الطبق بطرق مختلفة. سلطة بابا غنوج طريقة تحضير بابا غنوج بالزبادي: سلطة بابا غنوج طريقة تحضير بابا غنوج بالزبادي: تحتاجين إلى: ثمرة واحدة من البازنجان الأسود كبيرة الحجم.

كوب واحد كبير من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ليمونة واحدة متوسطة الحجم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير بابا غنوج: قومي بغسل حبات البازمجان ثم اشويه في طاسة على نار هادئة. قلبي البازنجان على كل الجهات حتى يتم شويه بالكامل. قشري البازنجان وتخلصي من البذر. اهرسي قطع البازنجان باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة للغاية. أضيفي الزبادي وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل واعصري الليمونة. يضاف الزيت وتقلب جميع المكونات معاً. تقدم السطة دافئة أو باردة مع الوجبات. سلطة بابا غنوج بالفلفل: سلطة بابا غنوج بالفلفل: تحتاجين إلى: ثمرتان من البازنجان المشوي.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأصفر.

القليل من الفلفل الحار المفروم حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. خطوات تحضير السلطة: قومي بهرس البازنجان ليصبح خشن قليلاً. قطعب الفلفل الأالوان إلى مكعبات وأضيفيه. أضيفي باقي التوابل والمكونات ثم قدميه. خطوات شحن شدات لعبة ببجي مجانا 1000 شدة بدون فيزا

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