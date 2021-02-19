طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش بمكونات اقتصادية موجودة في أي بيت

طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش ، الكيك بصفة عامة من أكثر الحلوى التي تقوم ربات البيوت بتجهيزها بصفة مستمرة في المنزل ولكن الكيك الإسفنجية العادية تبقي في المقدمة لدى الجميع، نظراً لمذاقها الجذاب وأيضاً خفتها وسهولة هضمها لأنها تكون هشة وطعمها جميل، غير أنها تعتبر وجبة متكاملة العناصر الغذائية ومعظم الأطفال يعشقون تناولها بصفة خاصه كوجبة إفطار أو كوجبة عشاء مع كوب من الحليب، لذا تبحث جميع الأمهات عن طريقة ناجحة لتحضيرها في المنزل وإليكم أكثر الطرق نجاحاً.

طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش

الكيكة الإسفنجية العادية لا تأخذ مكونات مكلفة ومكوناتها تعتبر موجودة داخل كل منزل وبسيطة جداً، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب ونصف من السكر.

عدد ثلاث بيضات.

كوب إلا ربع من الزبدة.

نصف ملعقة صغيره من الملح.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

كوبين من الدقيق.

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طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية العادية بكل سهولة

لكى نقوم بتجهيز الكيكة الإسفنجية العادية في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات:

في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لكي يصبح جاهزا.

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الدقيق مع الملح مع البيكنج صودا والبيكنج بودر ونقلب كل هذه المكونات جيداً.

نحضر إناء آخر ونضع فيه البيض مع الفانيليا، ونقوم بتقليبهم بإستخدام المضرب الكهربائي جيداً لمدة دقيقتين.

نقوم بإضافة السكر مع البيض، ونقلبهم لحين الحصول على خليط كريمي.

نقوم بوضع الزبدة مع الخليط لحين تجانس المكونات جيداً.

نقوم بوضع الدقيق حبة بحبة مرة، ثم نقوم بوضع الحليب مرة ونكرر هذه الخطوة لحين إنتهاء الدقيق والحليب.

نقوم بدهن صينية بالزبدة وقليل من الدقيق.

نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن، لمدة ساعة إلا ثلث للتاكد من تمام تسوية الكيك.

نطفئ الفرن ونترك الكيك لمدة ربع ساعة في الفرن، ثم نقوم بإخراحها وتقطيعها ووضعها في طبق التقديم.

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