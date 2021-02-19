سر لا يصدق في كرات البسبوسة الذهبية بهذه الطريقة الناجحة

سر لا يصدق في كرات البسبوسة الذهبية نقدمه لكم من خلال هذا المقال، حيث تعتبر كرات البسبوسة من أبرز أنواع الحلويات الشرقية ولا يمكن مقارنتها بأي طعم آخر، حيث أن قوامها الرملي وحلاوتها فريدان للغاية، ويمكن تحويلها إلى أشكال وأطعمة متنوعة، سادة أو بالمكسرات مكوناتها منزلية مضمونة 100٪. طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبية تتكون هذه الوصفة من ثلاثة أكواب سميد، ونصف سمن بلدي، ونصف جوز هند ناعم.

كوب لبن زبادي ونصف شربات، ثم يتم توزيعها على جميع القوالب وضعيها في فرن ساخن حتى يتحول لونها إلى اللون الأصفر الذهبي.

بعد خروجها من الفرن نوزع الشراب فوقه ثم نملأه بالمكسرات المطلوبة. طريقة عمل الشربات للبسبوسة نخلط كوب سكر مع كوب ماء عود قرفة، ثم نرفعها على النار حتى تبدأ في الغليان. وفي هذا الوقت نهدئ النار تمامًا. ثم نضيف نصف عصير الليمون الطازج إلى الخليط مع التحريك المستمر. وضعه على النار واتركه يغلي لمدة خمس دقائق. كاسات البسبوسة بالقشطة والمسكرات الزبدة والطحينة، 1/2 كوب سميد، 2 كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بكينج بودر، كوب جوز هند مبشور.

كوب سمن مذاب، 2 كوب زبادي طريقة تحضير كاسات البسبوسة بالقشطة نحضر شراب البسبوسة والسكر عن طريق إضافة السكر بالماء وارفعيه على نار متوسطة ثم اضيفي الليمون واتركيه حتى يغلي. اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتماسك، ثم أضيفي الفانيليا في النهاية. سخني الفرن جيدا، ثم ادهني صينية بالطحينة واتركيها جانباً، وفي وعاء عميق نخلط كل المواد الجافة معا. قلبي المكونات بملعقة خشبية حتى تصبح جميع المكونات متجانسة، ووزعيها في صينية وضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يتحول إلى لون ذهبي. بعد ذلك، عندما تخرج من الفرن، نسكب الشراب الساخن أو الشراب عليه، ثم نسكبه مباشرة على البسبوسة الساخنة، ونغطيها ونتركها حتى تبرد تمامًا. تقطع البسبوسة إلى شرائح بحجم الكوب وتوضع في الكوب وتوزع عليها الكريمة وتترك المكسرات في الثلاجة. عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70% طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبيةطريقة عمل الشربات للبسبوسةكاسات البسبوسة بالقشطة والمسكراتطريقة تحضير كاسات البسبوسة بالقشطة الوسوم

سر لا يصدق في كرات البسبوسة الذهبية نقدمه لكم من خلال هذا المقال، حيث تعتبر كرات البسبوسة من أبرز أنواع الحلويات الشرقية ولا يمكن مقارنتها بأي طعم آخر، حيث أن قوامها الرملي وحلاوتها فريدان للغاية، ويمكن تحويلها إلى أشكال وأطعمة متنوعة، سادة أو بالمكسرات مكوناتها منزلية مضمونة 100٪. طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبية تتكون هذه الوصفة من ثلاثة أكواب سميد، ونصف سمن بلدي، ونصف جوز هند ناعم.

كوب لبن زبادي ونصف شربات، ثم يتم توزيعها على جميع القوالب وضعيها في فرن ساخن حتى يتحول لونها إلى اللون الأصفر الذهبي.

بعد خروجها من الفرن نوزع الشراب فوقه ثم نملأه بالمكسرات المطلوبة. طريقة عمل الشربات للبسبوسة نخلط كوب سكر مع كوب ماء عود قرفة، ثم نرفعها على النار حتى تبدأ في الغليان. وفي هذا الوقت نهدئ النار تمامًا. ثم نضيف نصف عصير الليمون الطازج إلى الخليط مع التحريك المستمر. وضعه على النار واتركه يغلي لمدة خمس دقائق. كاسات البسبوسة بالقشطة والمسكرات الزبدة والطحينة، 1/2 كوب سميد، 2 كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بكينج بودر، كوب جوز هند مبشور.

كوب سمن مذاب، 2 كوب زبادي طريقة تحضير كاسات البسبوسة بالقشطة نحضر شراب البسبوسة والسكر عن طريق إضافة السكر بالماء وارفعيه على نار متوسطة ثم اضيفي الليمون واتركيه حتى يغلي. اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتماسك، ثم أضيفي الفانيليا في النهاية. سخني الفرن جيدا، ثم ادهني صينية بالطحينة واتركيها جانباً، وفي وعاء عميق نخلط كل المواد الجافة معا. قلبي المكونات بملعقة خشبية حتى تصبح جميع المكونات متجانسة، ووزعيها في صينية وضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يتحول إلى لون ذهبي. بعد ذلك، عندما تخرج من الفرن، نسكب الشراب الساخن أو الشراب عليه، ثم نسكبه مباشرة على البسبوسة الساخنة، ونغطيها ونتركها حتى تبرد تمامًا. تقطع البسبوسة إلى شرائح بحجم الكوب وتوضع في الكوب وتوزع عليها الكريمة وتترك المكسرات في الثلاجة. عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70% طريقة عمل كرات البسبوسة الذهبيةطريقة عمل الشربات للبسبوسةكاسات البسبوسة بالقشطة والمسكراتطريقة تحضير كاسات البسبوسة بالقشطة

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