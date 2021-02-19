وصفة الفازلين السحرية للقضاء علي الشعر الأبيض وتجنب الشيب المبكر

نقدم لكم وصفة الفازلين السحرية للشعر الأبيض من موقعنا، حيث تعتبر وصفة الفازلين للحصول على شعر لامع من الوصفات الطبيعية التي استعملت مؤخرا للتخلص بشكل دائم من عدد من الصبغات المتعددة التي تقوم بها المرأة على مدار حياتها، وانتشرت مؤخرا بعض الوصفات الطبيعية المميزة التي تساعد على لمعان الشعر وتؤخر الشيب ولا تسبب أي حرج وكانت أهم تلك الوصفات هي الفازلين وصبار.

وصفة الفازلين السحرية للشعر الأبيض

يعمل الفازلين على الحصول على شعر لامع نظرا لتميزه بعدد من الخصائص المرتفعة التي تمنح الشعر لمعان بصوره واضحة كما توجد عدد من المكونات وهي:

معلقتين من جل الصبار، وفازلين، وكبسولتين من فيتامين إي.

طريقة الاستخدام

يتم إضافة ماء دافئ حتى يذاب الفازلين بصوره جيدة هو والصبار، ومن ثم يتم الحصول على الخلطة. وتركها حتى تبرد ثم ندهن بها الرأس مع التدليك بصورة مستمرة لمده ربع ساعة حتى يتم امتصاصه جيدا. ثم وضع غطاء على الشعر لفترة لا تقل عن 12 ساعة ويتم غسله بعد ذلك.

وصفة الفازلين والعسل للقضاء على الشيب

تتكون من فازلين وعسل أبيض نقي مضافا إليهم جل الصبار الموجود في الصيدليات.

طريقة الاستخدام

يتم وضع ماء دافئ على المكونات وتدليك الرأس حتى يتم امتصاصها وتركها 11 ساعة على الأقل ويغسل في الصباح.

ويتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى يتم الحصول على نتائج أفضل.

يحد من تقصفات أطراف الشعر ويمنحه صفاء ولمعان. يمنح فروه الرأس دوره دموية حيث يقوم بتغذيه بصيلاته فينمو بشكل أسرع. يعمل على تخفيض التقلبات المختلفة للون الشعر.

فوائد الفازلين المتنوعة للشعرطريقة تحضير الفازلين في المنزل

الأدوات: يتم تجهيز زيت لوز نقي، وعدد 4 حبات شمع إنارة.

طريقة التحضير

يتم تنظيف الشمع جيدا من الشوائب وإزالة الخيوط الداخلية. يجهز ماء دافئ وبشر الشمع ووضع زيت اللوز عليه مع الاستمرار بالتقليب. وللحصول علي مزيج جيد يوضع في الخلاط والاستمرار في خلطه لفترة لا تقل عن 10 دقائق. يغلق جيدا ويترك بعيدا حتى يجف.