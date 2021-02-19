طريقة تفتيح البشرة بسرعة وتبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء

طريقة تفتيح البشرة بسرعة هي الطريقة التي ترتكز على الوصفات المصنوعة من مكونات طبيعية، حيث أن البشرة تتعرض للعديد من التأثيرات المختلفة والتي تجعلها تبدو داكنة وشاحبة ولذا فإن السيدات يقومون بالبحث عن وصفة لتبييض الوجه بسرعة والتي تعمل على إظهار البشرة بشكل أكثر جمالًا ورونقًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء.

طريقة تفتيح البشرة بسرعة

نظرًا لتعرض العديد من الفتيات لأشعة الشمس المباشرة بشكل يومي مما يؤدي إلى إصابة البشرة بالاسمرار فإنهن يبحثن عن طريقة تفتيح البشرة بسرعة ومن أهم هذه الطرق استخدام الوصفات الطبيعية ومنها استخدام الألوفيرا مع ماء الورد وكذلك استخدام زيت اللوز وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة استخدام هذه الوصفات:

وصفة الألوفيرا وماء الورد لتفتيح البشرة بسرعة

يعتبر الألوفيرا المستخرج من نبات الصبار من أكثر المركبات التي تعمل على إنتاج صبغة الميلانين والتي تعمل على إكساب الجلد اللون الموحد وإزالة الأماكن الداكنة نتيجة التعرض لأشعة الشمس والعوامل المؤثرة على الجلد ويمكن استعمالها في تبييض الوجه في يوم ويمكن استخدام هذه الطريقة عن طريق:

إحضار قطعة من نبات الصبار واستخراج الألوفيرا منها.

كمية مناسبة من ماء الورد.

يتم بعد ذلك خلط المكونات جيدًا للحصول على قوام لزج.

يفرد الخليط على الوجه مباشرة ويترك لمدة ثلث الساعة، وبعد ذلك يتم تحريك اليد على الوجه بصورة دائرية ويغسل الوجه بالماء الفاتر وينشف عن طريق الضغط بالمنشفة على الوضع وليس تحريكها.

وصفة زيت اللوز لتفتيح البشرة بسرعة

يتمتع زيت اللوز بالعديد من المعادن والفيتامينات التي من شأنها العمل على زيادة تفتيح الوجه والحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية وخالية تمامًا من الشوائب، ويمكن استخدام زيت اللوز من خلال:

إحضار خمسة قطرات من زيت اللوز.

إحضار بيضة واحدة.

يتم خلط زيت اللوز مع البيضة جيدًا للحصول على قوام لزج يمكن فردة على الوجه.

يترك الخليط على الوجه لمدة ربع الساعة حتى يجف على الوجه.

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة آثار البيض ومن ثم يغسل مرة أخري بالماء الفاتر ويجفف جيدًا.