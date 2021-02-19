اعملي مخلل الخيار ناشف ومقرمش مناسب بجانب الفطار والغذاء

اعملي مخلل الخيار ناشف ومقرمش بخطوات بسيطة تعرفي عليها من خلال هذا المقال، فمن منا لا يعشق المخلل بجميع أنواعه، حيث أنها يجعل الشهية مفتوحة لتناول كميات كبيرة من الطعام بسبب مذاقه الرائع، كما أنه يناسب جميع أنواع الأطعمة المتعددة ويمكن تناوله في أي وجبة وفقًا للرغبة، والخيار المخلل أحد أشهر أنواع المخلل الذي يحظى بشعبية واهتمام كبير من جميع الفئات العمرية المختلفة بسبب طعمه الشهي والذي يضيف للطعام جاذبية خاصة وخاصةً سندوتشات الدجاج وأيضًا يمكن تناوله بجانب البطاطس المقلية.

اعملي مخلل الخيار ناشف ومقرمش

تحرص كل سيدة على تواجد أنواع المخلل باستمرار في المنزل لحين الحاجة إليه، ونظرًا لارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة عامة دون استثناء بدأت ربات المنزل تلجأ إعداد الكثير من أصناف الطعام في المنزل إلى جانب المخللات، والخيار المخلل على وجه الخصوص من أسهل أنواع المخلل تحضيرًا في المنزل، واليوم نقدم لكم الطريقة بالخطوات الكاملة.

1 كيلوجرام من الخيار صغير الحجم.

5 أكواب من الماء المغلي.

كوب من الخل الأبيض.

5 فصوص من الثوم.

قرن واحد من الفلفل الأخضر الشرائح.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

قومي عزيزتي في البداية بعمل بعض الشقوق الصغيرة في الخيار باستخدام السكين. قومي بعدها برص الخيار في وعاء ووضع الثوم والفلفل معه، ثم ضيفي الخل والماء إليه. قومي بمزج مقدار من الماء والملح ووضعهما على الخيار بشكل جيد ومن جميع الجوانب حتى يصل إلى الخيار. بعدها قومي بحفظ الوعاء في مكان بارد ما يقرب من أسبوعين أو 3 حتى يتخلل الخيار، وعندها يصبح جاهز للتقديم.

مقادير مخلل الخيارطريقة تحضير مخلل الخيار

ومن الممكن تقديم مخلل الخيار بجانب العديد من الأطعمة، فمن الممكن تقديمه بجانب وجبة الإفطار، أو بجانب وجبة الغذاء.