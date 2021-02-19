وصفة تبييض الوجه في يوم وتفتيح البشرة السمراء من أول استعمال

تبييض الوجه في يوم من الأحلام التي تراود الفتيات في أي مكان، وذلك لتعرضهم المستمر لأشعة الشمس والعوامل المختلفة في الجو التي تقوم بإظهار الوجه بشكل شاحب وداكن في كثير من الأحيان، ولذا فإنهم يحاولون إلى البحث عن الطرق الطبيعية التي من خلالها يمكنهم الحصول على وجه أبيض خالي من البقع الداكنة على أن تكون وصفات طبيعية لتفتيح البشرة آمنة لا تجعلها تتضرر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تفتيح البشرة بسرعة .

تبييض الوجه في يوم

تحتاج السيدات في كثير من الأحيان إلى الذهاب لبعض الحفلات أو المناسبات المختلفة ولذا فإنهم يبحثون عن طريقة تبييض الوجه في يوم للظهور بمظهر متميز عن مثيلاتها وهناك أكثر من وصفة يمكن استخدامها للحصول على وجه صافي ويمكن استخدامها لمرة واحدة فقط.

وصفات تبييض الوجه في يوم

تتمثل الوصفات في:

وصفة الحليب المجفف وعصير البرتقال لتبييض الوجه في يوم

يستطيع خليط اللبن والبرتقال أن يجعل الوجه يبدو أكثر بياضًا وذلك لاحتواء اللبن على العديد من الأحماض والمعادن المفيدة للبشرة بشكل عام وكذلك عصير البرتقال الغني بفيتامين سي ويتم استخدام هذه الوصفة عن طريق:

إحضار ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

إحضار ملعقتين من عصير البرتقال.

إحضار كمية مناسبة من الشوفان.

يتم خلط المكونات السابقة جيدًا للحصول على قوام متماسك.

يتم فرد الخليط على الوجه بعد غسله جيدًا ويترك الخليط لمة ربع الساعة.

يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر ويجفف لتظهر نتائج الوصفة في نفس الوقت، ويفضل أن يتم استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لضمان الحصول على أفضل النتائج.

يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء وضع الخليط على الوجه.

وصفة الكركم وعصير الليمون لتفتيح البشرة

يعمل الكركم على تقليل الصبغة التي تصيب الوجه نتيجة التعرض للعوامل المختلفة منها الشمس ومن خلال خلطه مع عصير الليمون يمكن الحصول على وجه أكثر نضارة وحيوية عن طريق:

ملعقة واحدة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبير من عصير الليمون.

يتم خلط الكركم وعصير الليمون وتقليبهم للحصول على قوام متماسك.

يوضع الخليط على الوجه مباشرة بعد غسله جيدًا ويترك على لمدة ربع الساعة.

يغسل الوجه جيدًا بالماء البارد، ويمكن استخدام هذه الوصفة يوميًا لحين الحصول على النتائج المرغوبة.