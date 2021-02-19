وصفتين للقضاء على مشكلة تساقط الشعر نهائيا خلال أسبوعين فقط

وصفتين للقضاء على مشكلة تساقط الشعر ، تعد مشكلة تساقط الشعر من أكثر المشاكل التي يبحث عنها الكثير في الآونة الأخيرة، لأن هذه الفترة من أكثر الفترات التي يتساقط فيها الشعر نظراً لتغييرات فصول السنة، لذا سوف نقدم لكم وصفتين للتخلص من مشكلة تساقط الشعر لأن الشعر من أكثر الأشياء التي يهتم بها الجميع سواء كانوا رجالا أو نساء، لأنه يعطي مظهراً جماليا أكثر وكل شخص يريد أن يصبح أكثر جمالا ولكن يجب مراعاة التغذية الصحيحة لأنها تعد عنصر رئيسي لعدم تساقط الشعر، وإليكم وصفتين لعلاج مشكلة تساقط الشعر.

وصفتين للقضاء على مشكلة تساقط الشعر

وصفة زيت الزيتون والثوم لمنع تساقط الشعر وتطويله أيضا، زيت الزيتون من أكثر أنواع الزيوت المفيدة جدا للشعر وخلطه مع الثوم ينتج عنه خليط أكثر من رائع، لأنه يزيد من نمو الشعر ويحفزه وكل ما نحتاجه مكونين فقط وهم:

قليل من زيت الزيتون.

كمية قليلة من فصوص الثوم.

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كل ما نفعله الالتزام بالآتي:

نقوم بهرس فصوص الثوم جيداً وعصرها.

نقوم بوضع زيت الزيتون فوقه ووضعهم في إناء على نار هادئة، لمدة عشر دقائق.

نترك الخليط يبرد نهائياً.

نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس وتدليكه بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الدافئ.

يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة الزيوت الجبارة للتخلص من مشكلة تساقط الشعر

سوف نحتاج لعمل خليط الزيوت إلى هذه المكونات:

أربعون جراما من كل هذه الزيوت وهم:

زيت السمسم.

زيت الزيتون.

زيت الصبار.

زيت الجرجير.

زيت الخروع.

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كل ما نفعله إتباع الأتي:

نقوم بخلط جميع زيوت مع بعضها خلطا جيداً.

نقوم بوضعهم في زجاجة محكمة الغلق.

بعد الإستحمام وبعد تجفيف الشعر نهائياً، نقوم بوضع كمية قليلة من هذه الزيوت على فروه الرأس.

نقوم بتدليكها لمدة عشر دقائق ونقوم بتمشيط الشعر بإستخدام مشط ذات أسنان واسعة ويفضل مشط خشبي، لأنه لا يتسبب في تساقط الشعر.

يفضل وضع الزيوت من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً بعد الإستحمام.