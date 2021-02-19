تنعيم الشعر وتطويله بسرعة بوصفات طبيعية

يعتبر الشعر هو سر جمال وجاذبية كل فتاة، لذا تطمح كل فتاة في تنعيم وتطويل الشعر بشكل طبيعي بدلا من استخدام المنتجات المصنعة التي يدخل فيها بعض المواد الكيماوية التي تعمل على ضرر الشعر بشكل سريع، ويوجد أيضا عوامل أخرى في ضرر الشعر مثل استعمال السيشوار باستمرار واستعمال المكواة، ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على الشعر بالسلب الشمس والهواء والرطوبة أيضا، لذا قرر فريق العمل بتحضير وصفات طبيعية 100% لتنعيم الشعر بشكل طبيعي، كما سنقدم لكم وصفات طبيعية لتطويل الشعر في وقت قصير.

وصفة الزبادي بالعسل لفرد الشعر وتطويله:

تعتبر تلك الوصفة تعمل على تنعيم الشعر بشكل طبيعي وصحي، كما تعمل على تطويل الشعر في وقت قصير عند الاستمرار عليها على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

في الأول قومي بغسل الشعر بالشامبو جيدا، بعدها نشفيه بالفوطة. حضري بولة وضعي بها الزبادي والعسل والنشا، ثم اخلطيهم سويا جيدا. مشطي الشعر ثم ضعي الخليط على الشعر مع التمشيط المستمر. اتركي الخليط على الشعر ساعة على الأقل، ثم اغسليه بالشامبو والماء الفاتر. مشطي الشعر جيدا وستلاحظين الفرق من أول أستعمال. يمكن تكرار تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

مكونات وصفة الزبادي بالعسل لفرد الشعر وتطويله:طريقة عمل وصفة الزبادي بالعسل لفرد الشعر وتطويله:وصفة البيض بالعسل لتطويل الشعر وتنعيمه:

تعتبر تلك الوصفة تعمل على تطويل وتنعيم الشعر بشكل طبيعي وصحي، كما تعمل على فرد الشعر في وقت قصير عند الاستمرار عليها على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

بيضة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

في الأول قومي بغسل الشعر جيدا بالشامبو. حضري بولة وضعي بها البيض والعسل والنشا، ثم اخلطيهم سويا جيدا. مشطي الشعر ثم ضعي الخليط على الشعر مع التمشيط المستمر. اتركي الخليط على الشعر ساعة على الأقل، ثم اغسليه بالشامبو والماء الفاتر. مشطي الشعر جيدا وستلاحظين الفرق من أول أستعمال. يمكن تكرار تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة

مكونات وصفة البيض بالعسل للشعر:طريقة عمل وصفة البيض بالعسل للشعر: