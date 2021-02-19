طريقة عمل مخلل اللفت بأسهل طريقة وطعم ألذ وأشهي من المحلات

طريقة عمل مخلل اللفت، يوجد الكثير من أنواع المخللات المختلفة ذات المذاق الشهي للغاية، ونجد أن من أفضلهم مخلل الخيار والجزر والملفوف ومخلل القرنبيط، ولكن أكثرهم انتشارا على الإطلاق هو مخلل اللفت، ويكون مرغوب بكافه أنواعه فيمكن تناوله بجانب عدد لا يمكن حصره من الأطعمة المختلفة، كما أن لونه الوردي المميز يساعد على فتح الشهية ويساعدك على تناول كمية لا بأس بها من الطعام، لذلك نقدم إلى ربات البيوت أفضل طريقة لعمل مخلل اللفت بمذاق لا يُقاوم وأفضل من المحلات، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:طريقة عمل مخلل اللفت
- أولا احضري طبق كبير و قومي بنقع حبات اللفت فيه حتى تزول عنه كل الأتربة العالقة فيه ويصبح نظيف تماما.
- قومي بتقطيع حبات اللفت على شكل شرائح على أن تكون متماسكة من جهه واحدة ومن الجهة الأخري تأخذ وضع الشرائح، ليسهل تداخل الماء إلى فيه.
- بعد ذلك أحضري برطمان خاص للتخزين و يكون محكم الغلق، ثم احضري كيس كبير وضعي فيه حبات اللفت المقطعة إلى شرائح.
- أضيفي إلى اللفت بعد شرائح الشمندر والمعروف باسم البنجر حتى يكسب اللفت اللون الأحمر والوردي الطبيعي.
- بعد ذلك أضيفي كمية مناسبة من الماء، وأضيفي عليها كمية مناسبة، من الملح وملعقتين من السكر و قومي بتقليب هذا المزيج جيدا، ثم ارفعيه علي نار هادئة حتي يغلي لمده ثلاث دقائق، ثم نتركه جانباً حتي يبرد تماما.
- أضيفي خليط الماء والملح والسكر إلى اللفت مع مراعاة أن تغطى كمية الماء اللفت من الأعلى بمقدار ثلاثة سم.
يراعى غلق الكيس من الأعلى أو وضع بعض أوراق اللفت حتى يكون الغطاء محكم الغلق جيدا، ولا يدخل الهواء إلى الداخل ويسبب تلف اللفت، بعد مرور أسبوع واحد من التجهيز سوف يكون اللفت جاهز للتناول ويمكن الاحتفاظ به لمده شهر كامل.
- أسماء مستفيدي الضمان للمساعدات المقطوعة قيد إجراءات المراجعة بوزارة الموارد البشرية
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طريقة عمل مخلل اللفت، يوجد الكثير من أنواع المخللات المختلفة ذات المذاق الشهي للغاية، ونجد أن من أفضلهم مخلل الخيار والجزر والملفوف ومخلل القرنبيط، ولكن أكثرهم انتشارا على الإطلاق هو مخلل اللفت، ويكون مرغوب بكافه أنواعه فيمكن تناوله بجانب عدد لا يمكن حصره من الأطعمة المختلفة، كما أن لونه الوردي المميز يساعد على فتح الشهية ويساعدك على تناول كمية لا بأس بها من الطعام، لذلك نقدم إلى ربات البيوت أفضل طريقة لعمل مخلل اللفت بمذاق لا يُقاوم وأفضل من المحلات، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:طريقة عمل مخلل اللفت
- أولا احضري طبق كبير و قومي بنقع حبات اللفت فيه حتى تزول عنه كل الأتربة العالقة فيه ويصبح نظيف تماما.
- قومي بتقطيع حبات اللفت على شكل شرائح على أن تكون متماسكة من جهه واحدة ومن الجهة الأخري تأخذ وضع الشرائح، ليسهل تداخل الماء إلى فيه.
- بعد ذلك أحضري برطمان خاص للتخزين و يكون محكم الغلق، ثم احضري كيس كبير وضعي فيه حبات اللفت المقطعة إلى شرائح.
- أضيفي إلى اللفت بعد شرائح الشمندر والمعروف باسم البنجر حتى يكسب اللفت اللون الأحمر والوردي الطبيعي.
- بعد ذلك أضيفي كمية مناسبة من الماء، وأضيفي عليها كمية مناسبة، من الملح وملعقتين من السكر و قومي بتقليب هذا المزيج جيدا، ثم ارفعيه علي نار هادئة حتي يغلي لمده ثلاث دقائق، ثم نتركه جانباً حتي يبرد تماما.
- أضيفي خليط الماء والملح والسكر إلى اللفت مع مراعاة أن تغطى كمية الماء اللفت من الأعلى بمقدار ثلاثة سم.
يراعى غلق الكيس من الأعلى أو وضع بعض أوراق اللفت حتى يكون الغطاء محكم الغلق جيدا، ولا يدخل الهواء إلى الداخل ويسبب تلف اللفت، بعد مرور أسبوع واحد من التجهيز سوف يكون اللفت جاهز للتناول ويمكن الاحتفاظ به لمده شهر كامل.
- أسماء مستفيدي الضمان للمساعدات المقطوعة قيد إجراءات المراجعة بوزارة الموارد البشرية
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