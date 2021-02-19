طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بالفراخ بأسهل طريقة

تبحث عدد كبير من السيدات عن الطريقة التي تجعلهم يتقنون عمل اللانشون الاقتصادي سواء كان بالفراخ أو باستخدام اللحوم، حيث يفضل عمل اللانشون في الساندوتشات وفي الرحلات والوجبات الخفيفة، ولكن نتيجة للأضرار التي نجدها في لانشون المحلات، نعرض لكم في هذا المقال طريقة عمله في البيت بكل سهولة، والتوابل التي يتم استخدامها لعمل اللانشون وأسراره وتكاته.

مكونات عمل لانشون الفراخ

لكل ربات البيوت الذين يريدون اجادة عمل اللانشون في البيت، هذه هي مكونات لانشون الفراخ كالتالي:-

نحضر ست قطع من جبن المثلثات.

عدد أريع بيضات وتكون كبيرة.

1/2 كيلو من الدجاج ويشترط أن يكون مفروم.

نصف كوب زيت ويفضل أن يكون ذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

ثلاث ملاعق صغيرة بابريكا.

واحد ملعقة صغيرة ثوم بودر مطحون.

استخدام مكعب واحد من مرقة الدجاج .

واحد ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

واحد ملعقة صغيرة أيضا من الفلفل الأسود.

ورق اللوري

واحد ملعقة صغيرة تكون من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة ملح.

3 فصوص من الحبهان.

طريقة تحضير لانشون الفراخ

نوضح لكل السيدات الذين يريدون عمل اللانشون في البيت، الخطوات التي عليهم اتباعها لعمل لانشون الفراخ وهي كما يتم توضيحه الآن:

نقوم بإحضار الوعاء الخاص بالخلاط ثم نضع به الحبهان ومعه الدجاج المفروم ثم ورق اللوري وأيضا البصل البودر والملح والثوم ونضيف أيضا الدقيق ومعه البيض وجبن المثلثات و البابريكا ولا ننسي الحبهان المطحون نقوم أيضا بإضافته ثم نخلط هذه المكونات جيداً في الخلاط أو الكبة ثم نقوم بإضافة الزيت ويمكن أن نضع الفلفل الحب أو نضيف زيتون اخضر شرائح ونقوم بخلطهم جيداً. نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على ورق استر تش ونقوم بلفه على شكل أسطوانة مثل اللانشون تماماً ثم نقفلها جيدا من كل جانب، بعدها نلفه أيضا باستخدام ورق الفويل. نأتي بإناء ثم نضعه علي النار وفيه ماء ونضع به ورق اللورا والحبهان وبعدها يغلي الماء نضع عليه اللانشون الملفوف ونتركه ساعة. ثم نخرجه من الماء وبعد أن يبرد تماما نقوم بفك الفويل والاسترتش ثم نقوم بتقطيعه يقطع وحفظه في الثلاجة .