وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة والجسم كله بدون ألم في دقائق معدودة

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة، الفازلين من المواد الأمنة جداً والتي يستخدمها أغلب النساء في الترطيب والكثير من الأمور في الحياة اليومية، وهذا لأن الفازلين مادة ثلاثية الترشيح، ومع الوقت أصبح الفازلين يدخل في تحضير الكثير من المواد التجميلية التي تهتم بالشعر والبشرة، وتم اكتشاف فاعلية الفازلين في إزالة الشعر الزائد من الجسم بكل سهولة ودون الشعور بأي ألم، ولإزالة الشعر باستخدام الفازلين يوجد العديد من الطرق.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة والجسم كله

أسهل هذه الطرق هو خلطه مع مواد طبيعية معينة متوفرة في كل منزل، حيث يتم تحضير ملعقة كبيرة من دقيق الحمص المطحون وملعقة صغيرة من الكركم ونفس المقدار من الفازلين وثلث كوب من الحليب، حيث يتم تسخين الفازلين على حمام مائي، وبعدها نضيف له الكركم وزيت اللوز والحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس.

وبعدها نوزع المكون على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر، ونترك الخليط حتى يجف تمامً، وبعد ذلك ننزعه في اتجاه نمو الشعر ليتم إزالة أكبر كمية من الشعر، ويمكن استخدام هذه الوصفة لإزالة شعر الوجه أيضاَ، وفي حالة الرغبة في إزالة الشعر من أماكن كبيرة من الجسم يجب مضاعفة المقادير.

نبات السعد لإزالة الشعر الزائد

كما يمكن استخدام الفازلين لتقليل نمو الشعر في الجسم، ويتم ذلك بطريقة بسيطة جداً، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقتان كبيرتان من بودرة نبات السعد المتوفرة في جميع محلات العطارة، وبعد إزالة الشعر بأي طريقة تقليدية يتم دهن الجلد بهذا الخليط ويتم تكرار هذه الطريقة يوميا لمدة أسبوع ومع المواظبة على استخدام الفازلين ونبات السعد نلاحظ ظهور الشعر بكمية أقل من السابق.

طرق إزالة الشعر نهائيا بالخل

كذلك يمكن استخدام الخل لإزالة الشعر من الجسم بطريقة بسيطة جداً وسريعة في نفس الوقت، وكل ما نحتاجه لتطبيق هذه الطريقة هو شفرة حلاقة نسائية وطبق به كمية من الخل وطبق أخر يحتوي على زيت الزيتون، ويفضل أن تتم عملية إزالة الشعر أثناء الاستحمام والجسم مبلل، حيث يتم غمس الشفرة في الخل ثم إزالة الشعر، و تكرار هذه العملية حتى نزيل جميع الشعر الزائد، وبعدها ندهن الجلد بزيت الزيتون ونتركه لمدة ربع ساعة على الجسم ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر، لكن يجب تجربة هذه الطريقة على جزء بسيط من البشرة في البداية، وهذا لان الخل يسبب تهيج في بعض أنواع البشرة.