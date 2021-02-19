سر تتبيلة بروستد الدجاج الذهبي بمكونات من مطبخك هتبهرك

إليكم سر تتبيلة بروستد الدجاج من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني، حيث تعتبر دجاج البروستد من أشهر الوجبات التي يمكن تحضيرها كوجبة أساسية على المائدة في وجبة الغداء، فهي معشوقة الجميع من مختلف الفئات العمرية لطعمها الشهي ومذاقها الذي يضيف إلى الطعام جمالًا، فالفراخ بمختلف طرق تحضيرها لا خلاف على حبها والحرص على تناولها باستمرار، فهي تمد الجسم بما يحتاجه من بروتينات، كما أنها من الوجبات الخفيفة على المعدة والتي يمكن تحضيرها في المناسبات والعزائم المتعددة.

سر تتبيلة بروستد الدجاج

ولعل أهم ما يميز دجاج البروستد هو التتبيلة الخاصة بها، حيث أن هذا النوع من الدجاج منتشر في جميع دول العالم بشكل كبير، ويحظى بإعجاب الملايين من مختلف دول العالم لمذاقه الشهي واليوم نقدم لكل سيدة حريصة على التميز وضمان صحة أفراد الأسرة تتبيلة فراخ البروستد في المنزل.

دجاجة. نصف كوب لبن. 2 كوب دقيق. ملعقة صغيرة من كلًا من: الزعتر. البابريكا. بودرة الثوم. بودرة البصل. 2 بيضة. ملح. فلفل. زيت.

عليك عزيزتي في البداية القيام بخلط الدقيق مع كلًا من بودرة البصل، بودرة الثوم، ملح، فلفل، بابريكا، وزعتر بشكل جيد.

قومي بوضع القليل من الملح والفلفل على البيض ثم وضع الدجاج به وتغطيتها بالبيض من جميع الجهات.

قومي بإخراج الدجاج من البيض ووضعها في خليط الدقيق حتى تتغطى من جميع الجوانب، ثم يتم غمسها مرة أخرى في البيض ووضعها في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي.

ومن الممكن أن تقدمي بجانبها سلطة الكول سلو اللذيذة، وأيضاً البطاطس المحمرة سواء كانت البطاطس الأصابع أو البطاطس الشيبسي، ومن الممكن تقديم صوص الكاتشب وصوص المايونيز وصوص المستردة أيضاً.

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