طريقة عمل كيك البرتقال الهش بمكونات اقتصادية موجودة بالمنزل

طريقة عمل كيك البرتقال الهش ، كيك البرتقال الهش مشرب بعصير البرتقال اللذيذ يمكنك أن تقدميه في الفطور لجميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال فأنهم عشاق للبرتقال والحلوى، ويمكنك أيضا أن تقدميها لضيوفك مع الشاي أو القهوة سيكون طعمها لذيذ جدا فهي جديدة المذاق وسهلة التحضير، فاليكم هذه المقالة عن طريقة عمل كيك البرتقال الهشةفي المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل كيك البرتقال الهش المقادير : 3 بيض في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب من الزبد.

1 كوب سكر ناعم.

1 وربع كوب سكر خشن(للشراب).

4 برتقالات (عصير).

1 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا.

بشر برتقال من البرتقال المستخدم في العصير. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت. تحضير كيك الإسفنجي بالبرتقال احضري البرتقال ثم قومي ببشره مع أضافه إلي عصر4 البرتقالات.

احضري أناء كبير نظيف ، أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي حتى يصبح هش القوام.

أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي حتى يصبح هش القوام. قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرة مع الاستمرار بالخفق.

ينخل الدقيق ويضاف إليه بيكنج بودر والفانيليا.

يضاف مزيج الدقيق تدرجيا إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات معا جيدا ويصبح الخليط متجانس.

يضاف إلى الخليط كل من العصير(برتقالة واحدة فقط وليس الأربعة) والبشر مع التقليب الجيد حتي يمتزج المكونات جيدا .

احضري صينية ملائمة للكمية ثم قومي بدهن الصينية الزيت ثم قومي بتوزيع القليل من الدقيق حتى لا تحترق ولا تلزق الكيك.

قومي بتسخين الفرن من قبل على درجة حرارة متوسطة واتركي الكيك في الفرن 45 دقيقة فقط.

تقلب الكيك على منخل سلك وتترك حتى تبرد وتسقى بالشراب.

في أناء ضيفي السكر الخشن وعصير ال3 برتقالات ويترك على نار حتي يصبح كشراب الكنافة و تسقي بها الكيك وهو ساخن . تحضير كيك الإسفنجي بالبرتقال عاجل : خطوات طلب إعفاء بنك التسليف والمستندات والأوراق المطلوبة الوسوم

طريقة عمل كيك البرتقال الهش ، كيك البرتقال الهش مشرب بعصير البرتقال اللذيذ يمكنك أن تقدميه في الفطور لجميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال فأنهم عشاق للبرتقال والحلوى، ويمكنك أيضا أن تقدميها لضيوفك مع الشاي أو القهوة سيكون طعمها لذيذ جدا فهي جديدة المذاق وسهلة التحضير، فاليكم هذه المقالة عن طريقة عمل كيك البرتقال الهشةفي المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل كيك البرتقال الهش المقادير : 3 بيض في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب من الزبد.

1 كوب سكر ناعم.

1 وربع كوب سكر خشن(للشراب).

4 برتقالات (عصير).

1 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا.

بشر برتقال من البرتقال المستخدم في العصير. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت. تحضير كيك الإسفنجي بالبرتقال احضري البرتقال ثم قومي ببشره مع أضافه إلي عصر4 البرتقالات.

احضري أناء كبير نظيف ، أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي حتى يصبح هش القوام.

أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي حتى يصبح هش القوام. قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرة مع الاستمرار بالخفق.

ينخل الدقيق ويضاف إليه بيكنج بودر والفانيليا.

يضاف مزيج الدقيق تدرجيا إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات معا جيدا ويصبح الخليط متجانس.

يضاف إلى الخليط كل من العصير(برتقالة واحدة فقط وليس الأربعة) والبشر مع التقليب الجيد حتي يمتزج المكونات جيدا .

احضري صينية ملائمة للكمية ثم قومي بدهن الصينية الزيت ثم قومي بتوزيع القليل من الدقيق حتى لا تحترق ولا تلزق الكيك.

قومي بتسخين الفرن من قبل على درجة حرارة متوسطة واتركي الكيك في الفرن 45 دقيقة فقط.

تقلب الكيك على منخل سلك وتترك حتى تبرد وتسقى بالشراب.

في أناء ضيفي السكر الخشن وعصير ال3 برتقالات ويترك على نار حتي يصبح كشراب الكنافة و تسقي بها الكيك وهو ساخن . تحضير كيك الإسفنجي بالبرتقال عاجل : خطوات طلب إعفاء بنك التسليف والمستندات والأوراق المطلوبة

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