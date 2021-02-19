حضري البان كيك لأطفالك بالعسل اللذيذ وهش كمان ببيضة واحدة !!

حضري البان كيك لأطفالك بالعسل اللذيذ من خلال اتباع الطريقة هذه من موقعنا ثقفني، حيث أن البان كيك العشق الذي يفضله الكبار والصغار ولا يختلف على مذاقه الشهي أحد، فهي من أشهر وأسهل الحلويات التي تهتم كل سيدة بإعدادها في العزائم والاجتماعات العائلية، فالحلويات بصفة عامة وطرق إعدادها من أهم الأكلات التي تهم كل سيدة وتحرص على تعلمها وتعلم طريقة إعدادها، فالبان كيك من الحلويات الخفيفة على المعدة وتعطي الجسم حاجته من السكريات.

حضري البان كيك لأطفالك بالعسل اللذيذ

والمميز في البان كيك إلى جانب مذاقه المتميز وطعمه الشهي هو سهولة إعداده في المنزل دون أي صعوبات، كما أن مكوناته سهلة وتوجد في أي منزل وهو ما يجعله ذات تكلفة بسيطة، ولا يحتاج لجهد كبير في التقديم، ولهذا نستعرض معكم اليوم طريقة عمل البان كيك في المنزل في وقت سريع ومكونات بسيطة.

بيضة واحدة.

ثلاثة أرباع الكوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر أو نصف ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

قومي في البداية بخفق البيض بشكل جيد حتى تصبح أكثر رغوة، ثم ضيفي الحليب والزبدة إليه. في وعاء آخر قومي بخلط الدقيق مع السكر والملح والبيكنج باودر، ثم قومي بإضافتهم إلى الخليط السائل ومزجهم بشكل جيد. قومي بعد ذلك بدهن المقلاة بالقليل من الزبدة ووضعها على النار، وقومي بسكب مقدار ربع كوب من خليط البان كيك عندما تسخن المقلاة تمامًا، وحركها حتى يصل الخليط إلى جميع أنحائها. قومي بقلب البان كيك حتى تطهو بشكل كامل، واستمري بتكرار الأمر حتى نفاذ الكمية، ثم قومي بتركها حتى تبرد وتقديمها ويمكنك تزينها وفقًا للرغبة.

طريقة عمل البيتزا الايطالية الأصلية خطوة بخطوة في المنزل

مقادير البان كيكطريقة تحضير البان كيك