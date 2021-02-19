أفضل صبغة طبيعية للشيب بمكونات منزلية والنتيجة سحرية

أفضل صبغة طبيعية للشيب، العديد من الأشخاص يشعرون بالإنزعاج عندما يلاحظون ظهور الشعر الأبيض وخاصة في سن مبكر، حيث انه من الطبيعي ظهوره في سن الشيخوخة أو ما بعد سن الأربعين، لكنه يسبب إزعاجاً للشخص عندما يظهر في سن مبكر، وذلك لعدة أسباب منها توقف الخلايا الميلانينية عن إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر، أو عوامل نفسية أو وراثية، فيذهب الشخص في البحث عن التخلص من الشعر الأبيض أو صبغة فيلجأ الشخص لصالون التجميل لصبغة بمكونات تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر على فترات، ولكن هناك مواد طبيعية تساعد في التخلص من الشعر الأبيض وصبغة بطريقة أمنة ومضمونة و تستمر لفترة أطول على الشعر، تابعونا للتعرف على أفضل صبغة طبيعية للشيب.

أفضل صبغة طبيعية للشيب

يوجد العديد من الصبغات الكيميائية والتي تعطي حلاً سريعاً للتخلص من الشعر الأبيض، ولكنها تتسبب فيما بعد على زيادة الشعر الأبيض وأحياناً لا تتناسب تلك الصبغات مع الشعر ، فمن خلال هذا المقال نذكر لكم أفضل صبغة للقضاء على الشيب نهائياً.

نصف كوب حناء.

ربع كوب ماء.

زيت جوز الهند.

صبغة الحناء

يتم تحضير إناء ويوضع فيه الحناء مع ربع كوب الماء، ويتم مزجهم جيداً حتى الحصول على عجينة لينة وإذا إحتاجت إلى الماء يمكن إضافة القليل منها.

يغطي خليط الحناء بكيس بلاستيكي ثم يترك لمدة 12 ساعة، يغسل الشعر ويجفف وعدم وضع أي نوع كريم ، ثم يوضع عليه القليل من زيت جوز الهند لمنع وصول صبغة الحناء للجلد.

يضاف خليط الحناء على الشعر مع التمشيط حتى تتغلغل الحناء للشعر بالكامل.

تترك الحناء على الشعر لمدة ساعتين حتى يكتسب الشعر لون الحناء، ثم يغسل الشعر جيداً للتخلص من الحناء.

يتم غلى كوب من القهوة، ثم يتم نقعه.

يتم إضافة نصف كوب منها إلي 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ويتم مزجهم جيداً حتى الحصول على عجينة طرية.

يتم إضافة كوب من البلسم مع الإستمرار بمزج المكونات معاً.

يتم تمشيط الشعر جيداً وتجفيفه، ثم يتم وضع خليط القهوة عليه مع التمشيط، ثم يترك خليط القهوة لمدة ساعة.

يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، ولاحظي النتيجة وعدم ظهور أي يشعر أبيض تماماً.

يتم نقع 5 أكياس من الشاي في كوبان من الماء المغلي.

يتم تركه حتى يبرد، ثم يغسل الشعر من الزيوت ويتم وضع الشاي الأسود على الشعر وتدليكه حتى يغلل بالشعر بالكامل.

يمكن خلط الشاي بعد غليه مع كوب من البلسم الخاص بالشعر، ويتم وضعه على الشعر، وتركه لمدة ساعة كاملة.

ثم يغسل الشعر بالشامبو.

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