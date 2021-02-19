طريقة عمل صينية الكنافة بالقشطة بمذاق مميز وخطوات بسيطة

تعد الكنافة بالقشطة ، من الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها بمذاق جميل يعشقه الكثير، وتجد علي شرائها إقبال كثير في المحلات، ولكن يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطريقة سهلة جداً ويمكن توفير المال الذي يتم دفعه في الحلويات الجاهزة، فمن خلال نصف كيلو من الكنافة يمكن صنع أحلى صينية كنافة، وحشوها بالقشطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بواسطة اللبن والنشا والفانيليا، وتعد الكنافة هي من الحلويات الرمضانية الشرقية وتحضيرها مرتبط بشهر رمضان الكريم لدي المصريين، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل صينية الكنافة بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل صينية الكنافة بالقشطة مكونات عمل صينية الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة بالقشطة بسيطة ولكن تعطي طعم مميز وجميل وهي كالآتي:ـ نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة السائلة.

مكسرات للوجه. لتحضير القشطة كوب كبير من اللبن.

3 ملاعق من النشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب صغير من القشطة البلدي. مكونات الشربات 2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير لتحضير الكنافة بالقشطة اللذيذة بخطوات سهلة يجب اتباع الآتي:ـ قبل العمل في تحضير الكنافة يتم تحضير الشربات بالطريقة المعتادة، نضع إناء على النار ونضيف به الماء والسكر ونقلب حتى ذوبان السكر تماماً، ونضيف الفانيليا ونتركه على النار وعند الغليان نضيف نصف الليمونة ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق، ملحوظة شربات الكنافة أثقل من الحلويات الأخرى تسقى به وهو بارد. يتم تقطيع الكنافة إلى أجزاء صغيرة مفتتة باستخدام اليد أو المقص، ونضعها في وعاء عميق. يتم تحضير صينية متوسطة الحجم وتدهن بالسمنة، وتضاف نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيداً ثم تسقى بالسمنة. تضاف كمية من القشطة في المنتصف مع مراعاة ترك الأطراف فارغة عند الحشو، يمكن إضافة بعض المكسرات مثل الفول السوداني عليها. تضاف الكمية المتبقية من الكنافة على الوجه ثم الضغط عليها ضغطة خفيفة، تضاف كمية من السمنة على الوجه باستخدام المعلقة حتى نغطي الوجه بالسمنة تماماً. تتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، نخرجها من الفرن وتسقي بالشربات البارد، ثم نعمل على تغطيتها قليلاً حتى تتشرب الشربات. تقطع وتقدم بالهنا والشفا على طبق التقديم، مع تزيين الوجه بالمكسرات مثل الفستق أو جوز الهند. طريقة تحضير القشطة نعمل على تحضير القشطة بالطريقة الأتية:ـ يتم إذابة النشا والفانيليا في كمية قليلة من اللبن حتي الذوبان تماماً.

ثم ترفع كمية اللبن في إناء على النار ونضيف إليها النشا والفانيليا المذابة.

ونقلب باستمرار حتي يصبح الخليط ثقيل نرفعه من على النار، ونضيف له كمية القشطة البلدي ونقلب بشكل جيد ونتركه حتي يبرد تماماًً ويصبح جاهزاً للحشو، يتم عملها مسبقاً قبل تحضير صينية الكنافة. نظام نور منظومة التعليم الموحد الوسوم

تعد الكنافة بالقشطة ، من الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها بمذاق جميل يعشقه الكثير، وتجد علي شرائها إقبال كثير في المحلات، ولكن يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطريقة سهلة جداً ويمكن توفير المال الذي يتم دفعه في الحلويات الجاهزة، فمن خلال نصف كيلو من الكنافة يمكن صنع أحلى صينية كنافة، وحشوها بالقشطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بواسطة اللبن والنشا والفانيليا، وتعد الكنافة هي من الحلويات الرمضانية الشرقية وتحضيرها مرتبط بشهر رمضان الكريم لدي المصريين، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل صينية الكنافة بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل صينية الكنافة بالقشطة مكونات عمل صينية الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة بالقشطة بسيطة ولكن تعطي طعم مميز وجميل وهي كالآتي:ـ نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة السائلة.

مكسرات للوجه. لتحضير القشطة كوب كبير من اللبن.

3 ملاعق من النشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب صغير من القشطة البلدي. مكونات الشربات 2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير لتحضير الكنافة بالقشطة اللذيذة بخطوات سهلة يجب اتباع الآتي:ـ قبل العمل في تحضير الكنافة يتم تحضير الشربات بالطريقة المعتادة، نضع إناء على النار ونضيف به الماء والسكر ونقلب حتى ذوبان السكر تماماً، ونضيف الفانيليا ونتركه على النار وعند الغليان نضيف نصف الليمونة ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق، ملحوظة شربات الكنافة أثقل من الحلويات الأخرى تسقى به وهو بارد. يتم تقطيع الكنافة إلى أجزاء صغيرة مفتتة باستخدام اليد أو المقص، ونضعها في وعاء عميق. يتم تحضير صينية متوسطة الحجم وتدهن بالسمنة، وتضاف نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيداً ثم تسقى بالسمنة. تضاف كمية من القشطة في المنتصف مع مراعاة ترك الأطراف فارغة عند الحشو، يمكن إضافة بعض المكسرات مثل الفول السوداني عليها. تضاف الكمية المتبقية من الكنافة على الوجه ثم الضغط عليها ضغطة خفيفة، تضاف كمية من السمنة على الوجه باستخدام المعلقة حتى نغطي الوجه بالسمنة تماماً. تتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، نخرجها من الفرن وتسقي بالشربات البارد، ثم نعمل على تغطيتها قليلاً حتى تتشرب الشربات. تقطع وتقدم بالهنا والشفا على طبق التقديم، مع تزيين الوجه بالمكسرات مثل الفستق أو جوز الهند. طريقة تحضير القشطة نعمل على تحضير القشطة بالطريقة الأتية:ـ يتم إذابة النشا والفانيليا في كمية قليلة من اللبن حتي الذوبان تماماً.

ثم ترفع كمية اللبن في إناء على النار ونضيف إليها النشا والفانيليا المذابة.

ونقلب باستمرار حتي يصبح الخليط ثقيل نرفعه من على النار، ونضيف له كمية القشطة البلدي ونقلب بشكل جيد ونتركه حتي يبرد تماماًً ويصبح جاهزاً للحشو، يتم عملها مسبقاً قبل تحضير صينية الكنافة. نظام نور منظومة التعليم الموحد

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