طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة من برا وقلبها هش ولذيذ ناجحة 100% مثل المحلات

طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة من برا هي وصفة سهلة وسريعة لا تحتاج إلى مجهود أو وقت ومكوناتها بسيطة للغاية، بينما تسأل ربات المنزل عن سر قرمشة صوابع زينب الجاهزة، وهو ليس سر بل في تكات وخطوات بسيطة أثناء التحضير فتكون ناجحة 100% مثل محلات الحلواني تماماً، هذه الوصفة ضمن الوصفات السهلة التي مذاقها رائع ولها عشاق كثيرون منها طريقة عمل أحلى دونات هش ولذيذ مثل الجاهز، فلا تحتاجين إلى شراء الحلويات من الخارج بل تستطيعي عمل كل الوصفات بنفس الطعم والجودة بل تكون أفضل مائة مرة لأنها مضمونة ونظيفة من أجل صحة عائلتك.

الحلويات الشرقية

حلوى صوابع زينب هي وصفة من الحلويات الشرقية المصرية متوارثة من الأجداد بهذا الاسم، وما يشبهها مثل طريقة عمل لقمة القاضي مقرمشة من برا وهشة من جوا، ونحن من خلال موقعنا هذا نقدم لكم أشهى الأكلات والوصفات والحلويات نتمنى أن تنال اعجابكم، كما يكم تجربة طريقة عمل كيك هش ولذيذ مع الشاي والقهوة، والوصفة الأكثر عشقا من معظم الناس هي طريقة عمل شوكولاتة بجوز الهند مذاقها رائع حقاً وسريعة وسهلة.

طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة من برا

المكونات :- 2 كوب ونصف دقيق + 3/4 كوب دقيق سيمولينا (سميد البسبوسة) + نصف كوب سمن ذائب أو زيت + ملعقة سكر + ربع ملعقة ملح + نصف ملعقة صغيرة خميرة جافة.

طريقة عمل الشربات / كيلو سكر عليه نصف لتر ماء ويترك على النار بدون تقليب حتى يغلي ثم يضاف ملعقة عصير ليمون حتى يتجانس القوام ويصبح ثقيل يرفع ويترك جانبا.

خطوات التحضير :-

في وعاء ضعي الدقيق وعليه السيمولينا ثم الخميرة والملح والسكر واخلطي المكونات الجافة مع بعضها.

ضيفي السمن أو الزيت ولابد يكون (ساخن) اخلطي المكونات حتى يتشرب كل الدقيق بالسمن.

ضيفي الماء ثم تعجن العجينة حتى تكون متجانسة ملساء ناعمة غير تلتصق باليد.

تغطى العجينة وتترك 10 دقائق فقط.

قسمي العجينة قطع صغيرة بحجم 10 جرام تقريبا.

تشكل على مبشرة مثل الصورة أسفل

في زيت غزير تقلى صوابع زينب وتصفى وتوضع في الشربات الثقيل.

ملحوظة / لا تتركي صوابع زينب تخمر مرة أخرى بمعنى شكلي كمية ثم اقلي في الزيت بعدها حضري كمية أخرى واقيلهم حتى تنتهي.

للحفاظ على شكل وقرمشة صوابع زينب اجعلي النار هادئة وليس مرتفعة، وبعدها تصفى وانتظري دقيقتين وبعدها ضعيها في الشربات وتقلب ثم تنقل في طبق التقديم..وبالهنا.