شامبو السدر أقوي شامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة فائقة ومنع التساقط وانبات الفراغات

شامبو السدر يعتبر من شامبوهات الرائعة التي تساعد على توقف تساقط الشعر والحد منه مما يستخدمه العديد من النساء منذ قديم الزمان اثناء غسيل شعرهن، وذلك لأنه تم اكتشافه لأحتوائه، عنه العديد من الفوائد الخاصة بالشامبو السدر الهائل فهو بديلا من أن نقوم في استخدام الصابون لأن الصابون دائما تساعد على وجود القشرة في الشعر وتعمل على تلف الشعر ولكن هذا الشامبو يمنح الشعر اللمعان و يقضي نهائيا على التساقط كما أنه يعمل أيضا على تقوية بصيلات الشعر ويزيد من كثافته في وقت قليل جدا ويضاف على ذلك تقوية الشعر، ولأن رغباتنا دائما في الحصول على شعر صحي لجميع النساء لذلك سوف نتحدث اليوم عن فوائد و مميزات شامبو السدر وطريقة تصنيعه كل ما عليك هو أن تحضري المكونات. المكوّنات تطبيق شعر السدر: بيضة.

شاي البابونج.

ملعقتين من اوراق السدر.

كمية بسيطة من المياه.

شامبو ملعقتين فقط.

ربع كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نبدأ بخلط هذه المكونات جيدا من زيت الزيتون و اوراق السدر.

وباقي المكونات الأخرى في الخلاط الكهربائ.

ونخلطه ثم انتظر لكي يتجانسوا تماما..

و نقوم بحفظ باقي الشامبو في زجاجة محكمة الغلق. طريقة شامبو السدر لتنعيم الشعر ملعقتين من أوراق السدر ويفضل أن تكون مطحون.

ربع كوب من المياه.

ملعقتين من الحليب.

نصف كوب من زيت الزيتون .

شامبو الاستحمام اليومي. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات جيدا من أوراق السدر، وكمية من الحليب، وزيت الزيتون والشامبو.

ونتركهم يتجانسوا تماما لكي يصبح ايضا هذا الماسك العجينة لينة.

نبدا بتطبيق هذا المسك على الشعرمن الجذور وحتي الاطراف مع تدليك الشعر وننتظر ثلاثين دقيقة.

ونقوم بغسل الشعر جيدا بالبسلم. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة الوسوم

شامبو السدر يعتبر من شامبوهات الرائعة التي تساعد على توقف تساقط الشعر والحد منه مما يستخدمه العديد من النساء منذ قديم الزمان اثناء غسيل شعرهن، وذلك لأنه تم اكتشافه لأحتوائه، عنه العديد من الفوائد الخاصة بالشامبو السدر الهائل فهو بديلا من أن نقوم في استخدام الصابون لأن الصابون دائما تساعد على وجود القشرة في الشعر وتعمل على تلف الشعر ولكن هذا الشامبو يمنح الشعر اللمعان و يقضي نهائيا على التساقط كما أنه يعمل أيضا على تقوية بصيلات الشعر ويزيد من كثافته في وقت قليل جدا ويضاف على ذلك تقوية الشعر، ولأن رغباتنا دائما في الحصول على شعر صحي لجميع النساء لذلك سوف نتحدث اليوم عن فوائد و مميزات شامبو السدر وطريقة تصنيعه كل ما عليك هو أن تحضري المكونات. المكوّنات تطبيق شعر السدر: بيضة.

شاي البابونج.

ملعقتين من اوراق السدر.

كمية بسيطة من المياه.

شامبو ملعقتين فقط.

ربع كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نبدأ بخلط هذه المكونات جيدا من زيت الزيتون و اوراق السدر.

وباقي المكونات الأخرى في الخلاط الكهربائ.

ونخلطه ثم انتظر لكي يتجانسوا تماما..

و نقوم بحفظ باقي الشامبو في زجاجة محكمة الغلق. طريقة شامبو السدر لتنعيم الشعر ملعقتين من أوراق السدر ويفضل أن تكون مطحون.

ربع كوب من المياه.

ملعقتين من الحليب.

نصف كوب من زيت الزيتون .

شامبو الاستحمام اليومي. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات جيدا من أوراق السدر، وكمية من الحليب، وزيت الزيتون والشامبو.

ونتركهم يتجانسوا تماما لكي يصبح ايضا هذا الماسك العجينة لينة.

نبدا بتطبيق هذا المسك على الشعرمن الجذور وحتي الاطراف مع تدليك الشعر وننتظر ثلاثين دقيقة.

ونقوم بغسل الشعر جيدا بالبسلم. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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