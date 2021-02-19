طريقة العيش الفينو مثل المخابز هشه وخفيف كالقطن

طريقة العيش الفينو يعتبر من الأساسيات المنزل والتي لا يستغني عنها دائما وفي أغلب الأحوال نقوم بالخروج من المنزل ونبدأ بشراء العيش الفينو لأن الطعام لا يتم تناوله بدون العيش الفينو كما يفضلها الأطفال إذا كان في الذهاب إلى المدرسة أو إذا كانت لهم في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء فهي خفيف ونظيفه عندما نقوم بتصنيعها داخل المنزل وللاستمتاع بالطعم، ويفضل أيضا أن نقوم بأختيار افضل طريقة لعمل العيش الفينو السهل والبسيط، كما يمكن أيضا أن نقوم باضافة البانية أو الكفتة، أو البرجر كحشوفي العيش الفينو.

المكونات:-

ملعقتين من الخميرة.

كوب الاربع من المياه الدافئة.

ملعقتين من السكر المطحون .

ملعقة من السكر الخشن.

كمية بسيطة من الملح.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

خمس أكواب من دقيق

نقوم بوضع الخميرة مع كمية من السكر والماء الدافئ. يفضل أن نقوم بتركهم على أقل من نصف ساعة أو اكثر لكي تتضاعف بشكل هائل. ثم نقوم بوضع الدقيق مع الملح مع السكر الناعم. وفي وعاء آخر ونقوم بدمج جيدا. ثم نقوم بسكب كمية بسيطة من الزيت. ونبدأ بسكب ايضا الخميرة. قومي بعمل عجينة لينة ومتجانس. واتركيها على الأقل 10 دقائق. وفي وعاء آخر قومي بأضافة هذه العجينة. وقومي بتغطيتها جيدا لمدة 25 دقيقة لكي تختمر ويزداد حجمها وتضاعف. ثم قومى بعمل أصابع من العجين على شكل الفينو واتركيها لمدة عشر دقائق على الصاج. ثم قومي بإدخال هذه العجينة من الفينو الطازج في الفرن واتركيه على درجة حرارة 275 درجة. ثم قومي بإخراجها، وعندما ينضج و يصبح باللون الذهبي. كما يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل حشو الفينو بالجبن.

أو يمكن الان نقوم بعمل الفينو ونبدأ لحشو وضعي فيها الشاورما أو الفراخ أو العديد من الحشوات المختلفة الاخرى التي يفضلها أبنائك.