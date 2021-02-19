اسرار صبغ الشعر فى البيت بالون اللي تحبيه زي الكوافير بطريقه سهله وغير مكلفه

طريقة صبغ الشعر تفكر الكثير من الفتيات في تغيير لون الشعر من أجل تغيير مظهرها الخارجي، ولكنها تعتبر فكرة صعبة لمعظم الفتيات بسبب الأسعار العالية في صالونات التجميل، حيث أنها لا تناسب ظروف معظمهن، ولذلك تفكر كل فتاة صبغ شعرها في المنزل ولكن تخشى النتيجة، ولذلك أعدننا لكي هذا المقال لتتعرفي معنا على طريقة صبغ الشعر، كل ما عليك هو إتباع الخطوات بدقة حتى تحصلين على نتيجة ناجحة. طريقة صبغ الشعر بالخطوات:- في البداية قومي بغسل شعرك قبل عمل الصبغة بحوالي يوم أو يومين، وذلك لضمان ثبات لون الصبغة على الشعر لفترة طويلة، كما يجب الامتناع عن استعمال مجفف الشعر الكهربائي وبلسم الشعر قبل الصبغة بأسبوع كامل.

اختيار اللون الذي يناسب لون بشرتك، وإذا كانت هذه المرة هي أول مرة، فيمكنك صبغ شعرك أفتح درجتين أو أغمق درجتين فقط حتى لا تتفاجئين باللون.

أفتح درجتين أو أغمق درجتين فقط حتى لا تتفاجئين باللون. قبل القيام بعملية الصبغ مباشرةً قومي بفرد قطع من القماش القديمة على المكان من حولك تجنبًا لتلطخ المكان في حالة وقوع صبغة، وضعي أيضًا قطعة قماش قديمة فوق الكتفين.

مشطي شعرك جيدًا لإزالة أي تشابك حتى تصبح عملية الصبغ أكثر سهولة، وحتى تغطي الصبغة الشعر كله.

احرصي على ارتداء قفازات أثناء تطبيق الصبغة ، حتى لا تتلطخ يديك بالصبغة.

، حتى لا تتلطخ يديك بالصبغة. احضري وعاء من البلاستيك وضعي به الصبغة ومكوناتها مع الحرص على إتباع الإرشادات المدونة على العبوة.

ثم قومي باستخدام مشط بسن طويل حتى تتمكنين من فرق الشعر وتقسيمه إلى أربع أجزاء وثبتي كل جزء باستخدام ملاقط الشعر.

ثم قومي بتقسيم كل جزء إلى خصلات وضعي عليها مكونات الصبغة من منبت الشعر وحتى أطرافه باستخدام الفرشاة الخاصة بصبغ الشعر.

ثم غطي شعرك باستخدام مشمع الاستحمام أو كيس من البلاستيك واتركيه المدة المحددة والمكتوب على عبوة الصبغة من الخارج.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدون استخدام شامبو لضمان ثبات لون الصبغة، ثم قومي بغسل شعرك باستخدام البلسم الموجود مع علبة الصبغة.

اتركي شعرك يجف وحده بدون استخدام مجفف الشعر الكهربائي، ويمكن تجفيفه من الماء الزائد باستخدام فوطة من القطن. اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في دقائق تبيض فوري ومن أول استخدام طريقة صبغ الشعر بالخطوات:- الوسوم

طريقة صبغ الشعر تفكر الكثير من الفتيات في تغيير لون الشعر من أجل تغيير مظهرها الخارجي، ولكنها تعتبر فكرة صعبة لمعظم الفتيات بسبب الأسعار العالية في صالونات التجميل، حيث أنها لا تناسب ظروف معظمهن، ولذلك تفكر كل فتاة صبغ شعرها في المنزل ولكن تخشى النتيجة، ولذلك أعدننا لكي هذا المقال لتتعرفي معنا على طريقة صبغ الشعر، كل ما عليك هو إتباع الخطوات بدقة حتى تحصلين على نتيجة ناجحة. طريقة صبغ الشعر بالخطوات:- في البداية قومي بغسل شعرك قبل عمل الصبغة بحوالي يوم أو يومين، وذلك لضمان ثبات لون الصبغة على الشعر لفترة طويلة، كما يجب الامتناع عن استعمال مجفف الشعر الكهربائي وبلسم الشعر قبل الصبغة بأسبوع كامل.

اختيار اللون الذي يناسب لون بشرتك، وإذا كانت هذه المرة هي أول مرة، فيمكنك صبغ شعرك أفتح درجتين أو أغمق درجتين فقط حتى لا تتفاجئين باللون.

أفتح درجتين أو أغمق درجتين فقط حتى لا تتفاجئين باللون. قبل القيام بعملية الصبغ مباشرةً قومي بفرد قطع من القماش القديمة على المكان من حولك تجنبًا لتلطخ المكان في حالة وقوع صبغة، وضعي أيضًا قطعة قماش قديمة فوق الكتفين.

مشطي شعرك جيدًا لإزالة أي تشابك حتى تصبح عملية الصبغ أكثر سهولة، وحتى تغطي الصبغة الشعر كله.

احرصي على ارتداء قفازات أثناء تطبيق الصبغة ، حتى لا تتلطخ يديك بالصبغة.

، حتى لا تتلطخ يديك بالصبغة. احضري وعاء من البلاستيك وضعي به الصبغة ومكوناتها مع الحرص على إتباع الإرشادات المدونة على العبوة.

ثم قومي باستخدام مشط بسن طويل حتى تتمكنين من فرق الشعر وتقسيمه إلى أربع أجزاء وثبتي كل جزء باستخدام ملاقط الشعر.

ثم قومي بتقسيم كل جزء إلى خصلات وضعي عليها مكونات الصبغة من منبت الشعر وحتى أطرافه باستخدام الفرشاة الخاصة بصبغ الشعر.

ثم غطي شعرك باستخدام مشمع الاستحمام أو كيس من البلاستيك واتركيه المدة المحددة والمكتوب على عبوة الصبغة من الخارج.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدون استخدام شامبو لضمان ثبات لون الصبغة، ثم قومي بغسل شعرك باستخدام البلسم الموجود مع علبة الصبغة.

اتركي شعرك يجف وحده بدون استخدام مجفف الشعر الكهربائي، ويمكن تجفيفه من الماء الزائد باستخدام فوطة من القطن. اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في دقائق تبيض فوري ومن أول استخدام طريقة صبغ الشعر بالخطوات:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار صبغ الشعر فى البيت بالون اللي تحبيه زي الكوافير بطريقه سهله وغير مكلفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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