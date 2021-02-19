طريقة عمل كيكة العسل الروسية بألذ وأروع مذاق لم تجربوها من قبل وبشكل جديد ورائع وجذاب

طريقة عمل كيكة العسل الروسية، تعد كيكة العسل الروسية أو كما تسمى ميدوفيك من ألذ وأشهى أنواع الكيك الذي حظى بإقبال الكثيرين، والتي يعشقها الصغار والكبار. كما أنها تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، وبمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، وبشكلها الجذاب، فهي عبارة عن طبقات من السعادة، وليست فقط طبقات من الكيك. كما يعد العسل المكون الرئيسي لها فهو معروف بمذاقه اللذيذ، وبفائدته، وبقيمته الغذائية. ولكل هذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها لكي تحضرها لأفراد أسرتها لما تضفي من بهجة وسرور. وهي عبارة عن طبقات من الكيك، تسقى بشراب الحليب، ثم تغلف بالكريمة الحامضة، وأخيرا طبقة من الشوكولاتة البيضاء، ثم تزين بالعسل وحلوى على هيئة نحل. وكنا قد قدمنا لكم سابقا طريقة عمل كيكة الريد فيلفت، وطريقة عمل الكيكة البرازيلية، وطريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالجلي والكرز، ولكن تختلف كيكة العسل الروسية عنهم كثيرا فمذاقها خيالي وروعة لا مثيل له، وشكلها أيضا جذاب ليس له مثيل. وقد تتطلب بعض الوقت والجهد ولكن كل هذا الجهد والوقت سوف يهون عندما تحصلون عليها وتستمتعون بمذاقها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة العسل الروسية وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة العسل الروسية

تتكون كيكة العسل الروسية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

3 بيضات (153 جم- 160 جم).

120 جم زبدة غير مملحة.

رشة ملح.

90 جم سكر ناعم.

120 جم عسل أبيض.

3 مل فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة صودا الخبز.

520 جم دقيق متعدد الاستعمالات.

مقادير شراب الحليب

80 جم حليب.

20 جم ماء ساخن.

75 جم عسل أبيض.

مقادير الكريمة الحامضة

450 جم كريمة حامضة.

50 جم سكر بودرة.

40 جم عسل أبيض.

320 جم كريمة ثقيلة (مخفوقة 80%).

للتزيين

150 جم شوكولاتة بيضاء مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات بدقة لتحصل على طريقة تحضير كيكة العسل الروسية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وهي كالآتي:

هذه المقادير تكفي لعمل ثماني كعكات مقاس 7*7 سم أو عمل كعكة واحدة مقاس 15*9 سم.

نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضع خليط البيض جانبا.

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الزبدة والسكر والملح والعسل الأبيض، ثم نضعه على حمام مائي، ونقلب جيدا حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.

ثم نضيف إليه خليط البيض ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضيف الفانيليا ونقلب جيدا، ثم نضيف صودا الخبز ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نرفع الوعاء من الحمام المائي وننخل عليه الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى انتهاء كمية الدقيق.

ثم نقلب بالملعقة ونعجن بها أو باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نغلف العجينة في كيس بلاستك ونقوم بفردها باليد (كما في الصورة)، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة لكي ترتاح.

ثم نخرجها من الثلاجة ونقسمها إلى أربعة أجزاء متساوية.

ثم نأخذ جزء من العجين ونغطي الكمية الباقية من العجين حتى لا يجف لحين الانتهاء من فرد كل جزء.

ثم نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة الشوبك برفق بسمك رقيق، ثم نقوم بعمل ثقوب فيها بالشوكة.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز، ثم نضع فيها الفطيرة.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم ندخل الصواني فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 7 دقائق.

ثم نخرج الصواني من الفرن ونقطع الفطائر وهي ساخنة على هيئة دوائر بقطاعة مقاسها 7 سم، ثم نضع دوائر الكيك على شبكة تبريد.

ثم نأخذ الحواف المتبقية بعد التقطيع وندخلهم فرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 دقائق.

ثم بعد ذلك نخرجهم من الفرن ونطحنهم في محضرة الطعام، ثم نتركهم جانبا لحين استخدامهم.

ثم نحضر شراب الحليب، نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والماء الساخن والعسل الأبيض ونقلبهم جيدا، ثم نتركه يبرد.

ثم نحضر زينة الشوكولاتة، نقوم بسكب الشوكولاتة البيضاء المذابة على كيس بلاستك (كما في الصورة) ونوزعها جيدا، ثم نضعها جانبا حتى تتماسك الشوكولاتة وتتجمد.

ثم نفك الكيس البلاستك من الشوكولاتة بعد تماسكها (كما في الصورة).

ثم نقطع الشوكولاتة على هيئة دوائر بقطاعة مقاسها 7 سم كما فعلنا سابقا في الكيك، ثم نضعهم جانبا لحين الاستخدام.

ثم نحضر الكريمة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الكريمة الحامضة والسكر والعسل الأبيض ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضيف كريمة الخفق ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي، وبذلك تكون الكريمة جاهزة.

ثم نحضر قالب كبير، و نقوم بعمل الكيك، نضع طبقة من الكيك، ثم نسقيها بشراب الحليب بالفرشاة، ثم طبقة من الكريمة ونوزعها جيدا على طبقة الكيك ونساويها جيدا، ونزيل الزوائد، وهكذا بحيث تكون الكيكة الواحدة عبارة عن خمس طبقات من دوائر الكيك، وفي كل مرة نسقي طبقة الكيك بشراب الحليب، ثم نضع فوقها طبقة من الكريمة، ثم نغلف الكيكة بالكريمة من جميع الجوانب ونساويها جيدا، ونزيل الزوائد، وآخر طبقة نضع دائرة من دوائر الشوكولاتة البيضاء.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية الكيك، وسوف يتكون لدينا 8 كعكات، ثم ندخلهم الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ثم ننثر الكيك المطحون على جوانب الكيك بعد إخراجه من الثلاجة، ونقوم بالضغط عليه.

ثم نضع عسل أبيض في كيس حلواني ونزين به الكيك، بحيث نضعه في فتحات الشوكولاتة البيضاء (كما في الصورة).

ثم نزين الكيك بنحل مصنوع من الشوكولاتة (كما في الصورة).

ثم نقدم كيكة العسل الروسية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.