أقوي بروتين معجزه لفرد الشعر يجعل شعرك ناعم حرير ورطب فى دقائق بمكون واحد مذهل

طريقة عمل بروتين طبيعي لفرد الشعر تلجأ الكثير من النساء إلى فرد شعرهن باستخدام البروتين الصناعي الذي يحتوي على مواد كيميائية، ولكن قد تؤثر هذه الطريقة في فرد الشعر علي بصيلات الشعر بشكل كبير، ولذلك يعتبر استخدام بروتين طبيعي من أكثر الطرق أمانًا في فرد الشعر، لذلك قمنا بإعداد هذا المقال لك خصيصًا لعرض أشهر وأنجح الطرق لعمل أقوى بروتين طبيعي لفرد الشعر. طريقة عمل بروتين طبيعي لفرد الشعر:- طريقة عمل بروتين طبيعي لفرد الشعر:- المكونات:- ثمرتين من الموز.

ثمرتين من الأفوكادو.

ثمرتين من الكيوي.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت خروع.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

كبسولتين فيتامين E.

ملعقتين ونصف زبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة إلا ربع كريم خاص بالشعر. طريقة تحضير البروتين:- في البداية نقوم بتقشير الموز والأفوكادو والكيوي ثم نقطعهم قطع صغيرة.

ثم نحضر الخلاط الكهربي ونضع به عسل النحل وزيت الزيتون وزيت الخروع وقطع الكيوي والأفوكادو والموز.

ثم نخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض جيدًا لفرد الشعر المعجد، ثم نقوم بإضافة الزبادي والزبدة ونفرغ مكونات كبسولات فيتامين E إلى طريقة تحضير البروتين:- الخليط الموجود في الخلاط، ونستمر في الخلط مرة أخرى لمدة لا تقل عن 3 دقائق متواصلة. ثم نضع هذا الخليط الناتج في وعاء ونضيف له الكريم الخاص بالشعر ونقلبهم معًا باستخدام ملعقة.

ثم نضع هذا البروتين في علبة مصنوعة من الزجاج ونغلقها جيدًا ونحفظها بالثلاجة إلى وقت الاستخدام لفرد وتنعيم الشعر. طريقة عمل بروتين قوي لفرد الشعر:- طريقة عمل بروتين قوي لفرد الشعر:- المكونات:- ثمرة من الموز.

8 ورقات كاري.

بيضة واحدة.

ورقة صبار.

طريقة تحضير البروتين:-

طريقة تحضير البروتين:- في البداية نقوم بغسل ورق الكاري جيدًا بالماء البارد، ثم نقوم بشق ورقة الصبار بعض الشيء ونستخرج الهلام الموجود بها، ثم

نقشر ثمرة الموز ونقطعها عدة قطع.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قطع الموز والبيضة ورق الكاري وهلام الصبار ونبدأ في خلط كل المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن دقيقتين.

ثم نضع هذا الخليط في علبة من الزجاج ونغلقها غلقًا محكمًا ونصعها في الثلاجة إلى حين الاستعمال. اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في دقائق تبيض فوري ومن أول استخدام الوسوم

طريقة عمل بروتين طبيعي لفرد الشعر تلجأ الكثير من النساء إلى فرد شعرهن باستخدام البروتين الصناعي الذي يحتوي على مواد كيميائية، ولكن قد تؤثر هذه الطريقة في فرد الشعر علي بصيلات الشعر بشكل كبير، ولذلك يعتبر استخدام بروتين طبيعي من أكثر الطرق أمانًا في فرد الشعر، لذلك قمنا بإعداد هذا المقال لك خصيصًا لعرض أشهر وأنجح الطرق لعمل أقوى بروتين طبيعي لفرد الشعر. طريقة عمل بروتين طبيعي لفرد الشعر:- طريقة عمل بروتين طبيعي لفرد الشعر:- المكونات:- ثمرتين من الموز.

ثمرتين من الأفوكادو.

ثمرتين من الكيوي.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت خروع.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

كبسولتين فيتامين E.

ملعقتين ونصف زبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة إلا ربع كريم خاص بالشعر. طريقة تحضير البروتين:- في البداية نقوم بتقشير الموز والأفوكادو والكيوي ثم نقطعهم قطع صغيرة.

ثم نحضر الخلاط الكهربي ونضع به عسل النحل وزيت الزيتون وزيت الخروع وقطع الكيوي والأفوكادو والموز.

ثم نخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض جيدًا لفرد الشعر المعجد، ثم نقوم بإضافة الزبادي والزبدة ونفرغ مكونات كبسولات فيتامين E إلى طريقة تحضير البروتين:- الخليط الموجود في الخلاط، ونستمر في الخلط مرة أخرى لمدة لا تقل عن 3 دقائق متواصلة. ثم نضع هذا الخليط الناتج في وعاء ونضيف له الكريم الخاص بالشعر ونقلبهم معًا باستخدام ملعقة.

ثم نضع هذا البروتين في علبة مصنوعة من الزجاج ونغلقها جيدًا ونحفظها بالثلاجة إلى وقت الاستخدام لفرد وتنعيم الشعر. طريقة عمل بروتين قوي لفرد الشعر:- طريقة عمل بروتين قوي لفرد الشعر:- المكونات:- ثمرة من الموز.

8 ورقات كاري.

بيضة واحدة.

ورقة صبار.

طريقة تحضير البروتين:-

طريقة تحضير البروتين:- في البداية نقوم بغسل ورق الكاري جيدًا بالماء البارد، ثم نقوم بشق ورقة الصبار بعض الشيء ونستخرج الهلام الموجود بها، ثم

نقشر ثمرة الموز ونقطعها عدة قطع.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قطع الموز والبيضة ورق الكاري وهلام الصبار ونبدأ في خلط كل المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن دقيقتين.

ثم نضع هذا الخليط في علبة من الزجاج ونغلقها غلقًا محكمًا ونصعها في الثلاجة إلى حين الاستعمال. اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في دقائق تبيض فوري ومن أول استخدام

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