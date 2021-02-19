طريقة عمل جاتوه الشكولاتة اللذيذ بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة

جاتوه الشكولاتة ، من أجمل وأشهى الحلويات التي تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات، ويتميز الجاتوه بقوام طري وهش يجعل الكثير من السيدات يفضلون صناعته بالمنزل بدل من شرائه من محلات الحلويات، وتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها في شراء هذه الحلوى غالية الثمن، وبسبب احتوائه على صوص الشكولاتة يقبل الأطفال على تناوله بكثرة، ويحتوي الجاتوه على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في المنزل، ويتم إعداده بخطوات بسيطة ولا يستغرق وقت أو جهد عند عمله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل جاتوه الشكولاتة بالمنزل.

مكونات عمل جاتوه الشكولاتة

يحتوي هذا النوع من الحلويات على بعض المكونات التالية:-

5 بيضات. كوب ونصف من الحليب السائل. كوب ونصف من السكر. كوب من الزيت. ملعقة من الفانيليا. ثلاثة أكواب من الدقيق. باكو بيكنج بودر. ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير جاتوه الشكولاتة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي، ونضيف الزيت، والسكر، واللبن، والفانيليا، وملعقتين من الكاكاو، ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل صوص الشكولاتة ..

.. نأخذ كوب من الصوص ونضعه جانباً.

نقوم بإضافة البيض إلى الخليط ونخفق مرة ثانية، ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء، ونضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى يصبح الخليط سميك القوام.

نحضر صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق، ونقوم بتفريغ الخليط بالصينية.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نضع عليها صوص الشكولاتة وهى ساخنة، ونتركها حتى تبرد، ثم ندخلها الثلاثة حتى يتماسك الصوص، ثم نخرجها ونقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشكولاتة

يجب إتباع الخطوات التالية في عمل صوص الشكولاتة:-

نقوم بإحضار بولة متوسطة الحجم، ثم نضيف 10 ملاعق من الكاكاو الخام مع 3 ملاعق من الحليب البودرة ونقلبهم جيداً. نقوم بإضافة 4 ملاعق من السكر الناعم، ونخلط مرة أخرى. نضيف نصف كوب من الماء إلى الخليط ونقلب حتى يمتزج الخليط مع بعض ويصبح عجينة طرية. نقوم بوضع قدر على النار به ماء ونتركه يغلي، ثم نضع البولة فوق البخار ونقلب حتى يصبح الخليط سائل، ونضيف 50 جرام من الزبدة ونقلبها حتى تذوب تماماً. نرفع القدر من على النار ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي، ثم نضعه في برطمان ونحتفظ به في الثلاجة. ويستخدم الصوص في تزيين الكيك والجاتوه.