العجينة السحريه الهشه لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والباتيه طريه وخفيفه مثل القطن

طريقة عمل عجينة لجميع المخبوزات تشتهر كل بلد بنوع معين من المخبوزات والمعجنات، ويختلف كل نوع على حسب طريقة تحضيره، ولكن قد تتشابه العجينة المستخدمة في كل هذه الأنواع، ولذلك أعددنا هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة سحرية لعمل عجينة هشة وقطنية تناسب جميع أنواع المعجنات والمخبوزات سواء حلو أو حادق، وذلك من خلال استخدام بعض المقادير المضبوطة وإتباع خطوات دقيقة من أجل الحصول على نتيجة ناجحة ومخبوزات لذيذة. طريقة عمل عجينة لجميع المخبوزات:- طريقة عمل عجينة لجميع المخبوزات:- مكونات العجينة:- خمس كؤوس من الدقيق الأبيض.

ملعقتين ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب الجاف.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من الزبدة الذائبة.

ماء دافئ (حسب الحاجة). خطوات تحضير العجينة:- نحضر نصف كأس من الماء الدافئ ونضع فيه الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم معًا بشكل جيد حتى تذوب الخميرة تمامًا، ثم نترك هذا الخليط جانبًا حوالي عشر دقائق إلى أن يتفاعل جيدًا، وذلك لضمان نجاح العجينة واختمارها.

واختمارها. نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق ونضيف له البيكنج بودر والملح الناعم ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضيف الزبدة الذائبة إلى خليط الدقيق ونستمر في الخلط، ثم نضيف نصف كأس الماء والخميرة إلى الوعاء مع الاستمرار في خلط المكونات يدوياً بحرص.

ثم نضيف الماء الدافئ شيئاً فشيء أثناء العجن، ونستمر في العجن حوالي عشر دقائق متواصلة حتى تتماسك العجينة.

نغطي هذه العجينة السحريه بعد أن تصبح متماسكة بكيس نايلون أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها جانبًا حوالي ساعة وربع حتى ترتاح.

بعد أن تصبح متماسكة بكيس نايلون أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها جانبًا حوالي ساعة وربع حتى ترتاح. بعد انقضاء ساعة وربع نقسم العجينة إلى عدة كرات يتحدد حجمها بحسب نوع المخبوزات الذي نريد تحضيره.

ثم نبدأ في رص هذه الكرات في صاج مخصص للفرن ونستخدم أي حشوة نرغب فيها لحشو المخبوزات. طريقة سحرية لتلميع خشب المطبخ والتخلص من الدهون خطوات تحضير العجينة:- الوسوم

طريقة عمل عجينة لجميع المخبوزات تشتهر كل بلد بنوع معين من المخبوزات والمعجنات، ويختلف كل نوع على حسب طريقة تحضيره، ولكن قد تتشابه العجينة المستخدمة في كل هذه الأنواع، ولذلك أعددنا هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة سحرية لعمل عجينة هشة وقطنية تناسب جميع أنواع المعجنات والمخبوزات سواء حلو أو حادق، وذلك من خلال استخدام بعض المقادير المضبوطة وإتباع خطوات دقيقة من أجل الحصول على نتيجة ناجحة ومخبوزات لذيذة. طريقة عمل عجينة لجميع المخبوزات:- طريقة عمل عجينة لجميع المخبوزات:- مكونات العجينة:- خمس كؤوس من الدقيق الأبيض.

ملعقتين ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب الجاف.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من الزبدة الذائبة.

ماء دافئ (حسب الحاجة). خطوات تحضير العجينة:- نحضر نصف كأس من الماء الدافئ ونضع فيه الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم معًا بشكل جيد حتى تذوب الخميرة تمامًا، ثم نترك هذا الخليط جانبًا حوالي عشر دقائق إلى أن يتفاعل جيدًا، وذلك لضمان نجاح العجينة واختمارها.

واختمارها. نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق ونضيف له البيكنج بودر والملح الناعم ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضيف الزبدة الذائبة إلى خليط الدقيق ونستمر في الخلط، ثم نضيف نصف كأس الماء والخميرة إلى الوعاء مع الاستمرار في خلط المكونات يدوياً بحرص.

ثم نضيف الماء الدافئ شيئاً فشيء أثناء العجن، ونستمر في العجن حوالي عشر دقائق متواصلة حتى تتماسك العجينة.

نغطي هذه العجينة السحريه بعد أن تصبح متماسكة بكيس نايلون أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها جانبًا حوالي ساعة وربع حتى ترتاح.

بعد أن تصبح متماسكة بكيس نايلون أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها جانبًا حوالي ساعة وربع حتى ترتاح. بعد انقضاء ساعة وربع نقسم العجينة إلى عدة كرات يتحدد حجمها بحسب نوع المخبوزات الذي نريد تحضيره.

ثم نبدأ في رص هذه الكرات في صاج مخصص للفرن ونستخدم أي حشوة نرغب فيها لحشو المخبوزات. طريقة سحرية لتلميع خشب المطبخ والتخلص من الدهون خطوات تحضير العجينة:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجينة السحريه الهشه لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والباتيه طريه وخفيفه مثل القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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