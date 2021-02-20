طريقة فاهيتا الفراخ الاصلية بالخطوات بطعم رائع ولذيذ

طريقة فاهيتا الفراخ المطبخ العربي دائما يشتهر تحضير الفاهيتا والشاورما العربي فهي من الأكلات الشهيرة في الوطن العربي ذات طعم خرافي ورائع يقوم بتناولها العديد من الاشخاص و يفضلها الكبار والصغار ويقومون بتناولها من المطاعم المختلفة كما أن الفاهيتا تعتبر من الفراخ الطرية، وهى ذات طعم المكسيكي متميز هائل وهي تشتهر خلال هذه الأيام وبالأخص فى جميع دول العالم بدأت من بداية المكسيك تخضع جميع اكلات لما نعمله الاطباق التي سهل أن نكون بتحضيرها داخل المنزل لكي نقوم بتقديمها لابنائنا إذا كانت بالفراخ أو اللحم ما هي طرق من طريقتين مختلفتين كل طريقة منهم أسهل وأسرع و مكوناتها بسيطة جدا كل ما عليك هو أن تتبعي هذا المقال كي يتضح لك ما هي طريقة الفاهيتا الرائعة طريقة فاهيتا الفراخ مكونات فاهيتا الفراخ نصف كيلو من صدور الدجاج ويفضل أن تكون بدون جلد و بدون عظم

القليل من الملح.

ملعقتين فقط من الزيت.

ويفضل أن يكون النباتي.

بصلة كبيرة تم تقطيعه شرائح.

فلفل ألوان مختلف الاشكال والالوان

اثنين فلفل مفروم مكونات تتبيلة فاهيتا الفراخ كمية قليلة من عصير الليمون ملعقتين فقط من زيت الزيتون.

كمية بسيطة من الملح.

كمية بسيطة من الكمون.

ملعقة من الشبت

كمية بسيطة من الكزبرة ويفضل أن تكون الخضراء. للتقديم يتم تقديمها في خبز التورتيلا ونقوم باضافة كريمة الحامض.

أو الثومية.

خس شرائح طريقة عمل فاهيتا الفراخ نقوم بوضع التتبيلة في وعاء عميق من زيت الزيتون والملح والكمون وعصير الليمون والكزبرة الخضراء.

ثم الدقيق إسقاط الفراخ الفاهيتا بها.

اتركي إناء على النار.

و ابداي بوضع كمية بسيطة من الزيت.

ثم نقوم بتشويح الدجاج جيدا على الاقل دقيقتين.

وعندما يتغير لون الدجاج إلى اللون الوردي.

ثم قومي باخراج الدجاج، ثم قومي بيدخلوا في ورق الألمونيوم على الأقل لمدة عشر دقائق.

قومي بفتح اناء على النار نقوم بوضع ملعقة من الزيت.

ثم نقوم بتسخينه ونضع فيها الفلفل.

ثم قومي بتقطيع الدجاج جيدا في البصل.

ثم قومي بوضعه في عيش التورتيلا.

ثم قومى بتقديمه فى اطباق التقديم وهو دافئ. كيفية تعبئة نموذج 105 بنك التسليف إلكترونيا الوسوم

طريقة فاهيتا الفراخ المطبخ العربي دائما يشتهر تحضير الفاهيتا والشاورما العربي فهي من الأكلات الشهيرة في الوطن العربي ذات طعم خرافي ورائع يقوم بتناولها العديد من الاشخاص و يفضلها الكبار والصغار ويقومون بتناولها من المطاعم المختلفة كما أن الفاهيتا تعتبر من الفراخ الطرية، وهى ذات طعم المكسيكي متميز هائل وهي تشتهر خلال هذه الأيام وبالأخص فى جميع دول العالم بدأت من بداية المكسيك تخضع جميع اكلات لما نعمله الاطباق التي سهل أن نكون بتحضيرها داخل المنزل لكي نقوم بتقديمها لابنائنا إذا كانت بالفراخ أو اللحم ما هي طرق من طريقتين مختلفتين كل طريقة منهم أسهل وأسرع و مكوناتها بسيطة جدا كل ما عليك هو أن تتبعي هذا المقال كي يتضح لك ما هي طريقة الفاهيتا الرائعة طريقة فاهيتا الفراخ مكونات فاهيتا الفراخ نصف كيلو من صدور الدجاج ويفضل أن تكون بدون جلد و بدون عظم

القليل من الملح.

ملعقتين فقط من الزيت.

ويفضل أن يكون النباتي.

بصلة كبيرة تم تقطيعه شرائح.

فلفل ألوان مختلف الاشكال والالوان

اثنين فلفل مفروم مكونات تتبيلة فاهيتا الفراخ كمية قليلة من عصير الليمون ملعقتين فقط من زيت الزيتون.

كمية بسيطة من الملح.

كمية بسيطة من الكمون.

ملعقة من الشبت

كمية بسيطة من الكزبرة ويفضل أن تكون الخضراء. للتقديم يتم تقديمها في خبز التورتيلا ونقوم باضافة كريمة الحامض.

أو الثومية.

خس شرائح طريقة عمل فاهيتا الفراخ نقوم بوضع التتبيلة في وعاء عميق من زيت الزيتون والملح والكمون وعصير الليمون والكزبرة الخضراء.

ثم الدقيق إسقاط الفراخ الفاهيتا بها.

اتركي إناء على النار.

و ابداي بوضع كمية بسيطة من الزيت.

ثم نقوم بتشويح الدجاج جيدا على الاقل دقيقتين.

وعندما يتغير لون الدجاج إلى اللون الوردي.

ثم قومي باخراج الدجاج، ثم قومي بيدخلوا في ورق الألمونيوم على الأقل لمدة عشر دقائق.

قومي بفتح اناء على النار نقوم بوضع ملعقة من الزيت.

ثم نقوم بتسخينه ونضع فيها الفلفل.

ثم قومي بتقطيع الدجاج جيدا في البصل.

ثم قومي بوضعه في عيش التورتيلا.

ثم قومى بتقديمه فى اطباق التقديم وهو دافئ. كيفية تعبئة نموذج 105 بنك التسليف إلكترونيا

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