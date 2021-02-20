الذ تشيز كيك بالطريقه الاصليه بمكونات بسيطه وسهله باحلى صوص وطعم لايقاوم

تشيز كيك بالطريقه الاصليه تعتبر التشيز كيك من أنواع الكعكات المفضلة لدى الكثير من الناس، وهى من الوصفات سهلة التحضير والغير مكلفة، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها، بل يمكن تحضيرها في وقت وجيز وبدون استخدام الفرن، تابعي معنا هذا الموضوع وسوف تجدين أسرع وأسهل طريقة لعمل تشيز كيك لذيذة وشهية. تشيز كيك بالطريقه الاصليه تشيز كيك بالطريقه الاصليه المقادير:- 40 جرام زبدة سائلة.

160 جرام من بسكوت الشاي.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

350 جرام جبنة كريمي.

180 ملليلتر كريمة خفق (مخفوقة مسبقًا ومحفوظة داخل الثلاجة).

100 جرام سكر أبيض ناعم.

مقادير كريمة الفستق:-

25 جرام سكر أبيض ناعم.

ربع ملعقة كبيرة ملح ناعم.

60 جرام زبدة سائلة.

كأس حلاوة مفتتة.

130 جرام معجون فستق. خطوات تحضير التشيز كيك:- في البداية نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها بسكوت الشاي ونطحنه بشكل جيد، ثم نضعه داخل وعاء كبير ونضيف له الزبدة السائلة ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضع هذا الخليط في قالب مخصص لعمل التشيز كيك ونضغط على الخليط جيدًا.

ونضغط على الخليط جيدًا. ثم ندخل القالب إلى الثلاجة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يتماسك قليلاً.

في هذه الأثناء نحضر وعاء آخر ونضع به السكر والجبنة الكريمي والفانيليا ونخلطهم معًا جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس ناعم.

ثم نضيف الكريمة المخفوقة مسبقًا على هذا الخليط ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع هذا الخليط على البسكوت بالتساوي، ثم نضع القالب داخل الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ولتحضير خليط كريمة الفستق نحضر وعاء ونضع به السكر مع الزبدة ونخلطهم معًا قليلاً.

ثم نضعهم في وعاء الخفق ونخفقهم بسرعة عالية لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

ثم نضيف له الملح ومعجون الفستق ونستمر في الخلط حتى يصبح لون الخليط أخضر فاتح.

ثم نخرج قالب التشيز كيك خارج الثلاجة ونفرد على وجهه خليط الفستق برفق، بحيث يكون السطح مستوي، ثم نزين الوجه بالحلاوة. أسرار كيكة قدرة قادر السحرية بألذ طريقة اعمليها في الخلاط الكهربائي خطوات تحضير التشيز كيك:- الوسوم

تشيز كيك بالطريقه الاصليه تعتبر التشيز كيك من أنواع الكعكات المفضلة لدى الكثير من الناس، وهى من الوصفات سهلة التحضير والغير مكلفة، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها، بل يمكن تحضيرها في وقت وجيز وبدون استخدام الفرن، تابعي معنا هذا الموضوع وسوف تجدين أسرع وأسهل طريقة لعمل تشيز كيك لذيذة وشهية. تشيز كيك بالطريقه الاصليه تشيز كيك بالطريقه الاصليه المقادير:- 40 جرام زبدة سائلة.

160 جرام من بسكوت الشاي.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

350 جرام جبنة كريمي.

180 ملليلتر كريمة خفق (مخفوقة مسبقًا ومحفوظة داخل الثلاجة).

100 جرام سكر أبيض ناعم.

مقادير كريمة الفستق:-

25 جرام سكر أبيض ناعم.

ربع ملعقة كبيرة ملح ناعم.

60 جرام زبدة سائلة.

كأس حلاوة مفتتة.

130 جرام معجون فستق. خطوات تحضير التشيز كيك:- في البداية نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها بسكوت الشاي ونطحنه بشكل جيد، ثم نضعه داخل وعاء كبير ونضيف له الزبدة السائلة ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضع هذا الخليط في قالب مخصص لعمل التشيز كيك ونضغط على الخليط جيدًا.

ونضغط على الخليط جيدًا. ثم ندخل القالب إلى الثلاجة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يتماسك قليلاً.

في هذه الأثناء نحضر وعاء آخر ونضع به السكر والجبنة الكريمي والفانيليا ونخلطهم معًا جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس ناعم.

ثم نضيف الكريمة المخفوقة مسبقًا على هذا الخليط ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع هذا الخليط على البسكوت بالتساوي، ثم نضع القالب داخل الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ولتحضير خليط كريمة الفستق نحضر وعاء ونضع به السكر مع الزبدة ونخلطهم معًا قليلاً.

ثم نضعهم في وعاء الخفق ونخفقهم بسرعة عالية لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

ثم نضيف له الملح ومعجون الفستق ونستمر في الخلط حتى يصبح لون الخليط أخضر فاتح.

ثم نخرج قالب التشيز كيك خارج الثلاجة ونفرد على وجهه خليط الفستق برفق، بحيث يكون السطح مستوي، ثم نزين الوجه بالحلاوة. أسرار كيكة قدرة قادر السحرية بألذ طريقة اعمليها في الخلاط الكهربائي خطوات تحضير التشيز كيك:-

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