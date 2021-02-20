طريقة عمل البابا غنوج المصري واللبناني اللذيذ في المنزل في خمس دقائق

البابا غنوج يعتبر نوع من أنواع السلطات التي يحبها الكثير ويفضلها وهو له طعم لا يمكن مقاومته، وهو يحتوي في الأساس على الباذنجان الذي يحتوي على الكثير من الفوائد، وهو من الأطباق المشهورة جداً على مستوى العالم، ويرجع أصل هذا الطبق الي المطبخ اللبناني ومشهور جداً، وتختلف طريقة تحضيره من دولة لأخرى، وسوف نتعرف متابعيها على مكونات وطريقة تحضير البابا غنوج المصري واللبناني اللذيذ.

مكونات عمل البابا غنوج المصري

يحتوي البابا غنوج المصري على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب من الطحينة.

حبة من الباذنجان الرومي متوسطة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كمية مناسبة من عصير الليمون حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البابا غنوج المصري وهي كالاتي:-

نقوم في البداية بشوي حبة الباذنجان على النار، ويجب أن تكون نار الغاز هادئة حتى لا تحترق أو نشويها في الفرن على درجة حرارة هادئة، وتوضع بهذه الوضعية حتى تأخذ طعم المدخنة، ونستمر في تقليبها على النار حتى تصبح طرية جداً. نقوم بعد ذلك بتقشير حبة الباذنجان وننزع عنها القشور المحروقة، ونقوم بهرسه باستخدام الشوكة. نضع بعد ذلك حبة الباذنجان في الخلاط، ونضيف إليها الثوم والكمون والملح وكوب من الطحينة، ونضيف إليها الشطّة وعصير الليمون، ونخلطها مع بعضها البعض إلى أن يصبح قوامها ناعماً وسائلا. نضعها في طبق التقديم ونقدم الطبق مع من الخبز المحمص بالهنا والشفا.

مكونات البابا غنوج اللبناني

هناك بعض المكونات لعمل البابا غنوج اللبناني وهي كالتالي:-

ربع كوب من الطحينة.

حبة من الباذنجان متوسطة.

3 ملاعق كبيرة من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل البابا غنوج اللبناني وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بشوي حبة الباذنجان، وبعد أن تنضج نقوم بهرسها وطحنها إلى أن تصبح ناعمة. قومي بإضافة الطحينة إلى الباذنجان المهروس، ونضيف إليها كمية اللبن، ونضيف بعد ذلك كل من الخل والماء، ونحرك جميع المكونات جيداً. تحضير طبق التقديم ونضع به الخليط ونسكب عليه زيت الزيتون على الوجه ويقدم بالهنا والشفا.