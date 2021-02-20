أقوي خلطة للعرايس تبييض الإبط والمنطقة الحساسة والبشرة والجسم كله في 3أيام

أقوي خلطة للعرايس تبييض الإبط والمنطقة الحساسة اسمرار البشرة أو تواجد بقع داكنة في المناطق التي تتواجد في الجسم إذا كانت من العوامل الخارجية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية أو من استخدام من بعض الملابس الغير قطنية، أو استخدامات الكريمات الغير طبيعية الكيماوية التي تؤثر بشكل سلبي على البشرة، وتعتبر هذه من ضمن الأساليب السيئة والسلبية التي تستخدمها أغلب الفتيات المقبلات علي الزواج لكي تتخلص من الاسمرار، ولكنها تدخل في دوامة كبيرة، من زيادة هذه الاسمرار ولكن كل ما عليكي عروستي هو أن تبعي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها وتفتيحها لأنها تزيد من نسبة الكولاجين الطبيعى التى تتواجد فى البشرة وتخلصك ايضا من الأسرار التي يتواجد تحت الإبطين وفي منطقة العانة.

يجب أن نقوم باستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وترطيب البشرة. يجب أن تقومي بعدم التعرض بشكل دائم لاشعة الشمس لأنها تسبب ضرر للبشرة وتعمل على استمرارها. يمكنك عزيزتي أن تقومي بأرتداء الملابس القطنية. تمنع الملابس القطنية التعرق الدائم الذي يسبب بقع داكنة واسمرار في المناطق الحساسة التي تتواجد في الجسم. قومي بازالة الشعر السويت فهي من أفضل الطرق لازالة شعر الجسم سوف تساعدك على عدم اسمرار البشرة، بل تعمل أيضا على تفتيح البشرة الداكنة لكي تتجنبي الاسمرار بشكل نهائي ابتعدى عن التوتر الدائم التي يصيبك. الاماكن السمراء التي يتواجد في الجسم بسبب العوامل الوراثية لذلك يمكنك أن تتجنبي استخدام الكريمات لكي لا تزيد من هذا الاسمرار.

زيت الليمون يعتبر من الزيوت الطبيعية التي تعتبر المضادة للاكسدة، وتعمل ايضا على قبض المسام وغلقها للتخلص من الإسمرار التي تتواجد في البشرة.

المكونات:-

زيت الليمون.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

قطن نظيفة.

الطريقة:-

من الوصفات الرائعة في تفتيح الاماكن الداكنة بالجسم نبدا اولاً تنظيف المكان.

ثم نقوم بوضع زيت الليمون مع زيت الجوجوبا.

ونبدأ بتطبيق هذا الماسك على البشرة بالنسبة متساوية.

يكرر هذا الماسك أكثر من مرة في الاسبوع لكي نحصل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس وغيرها.