طريقة عمل دجاج كنتاكي مقرمش بتتبيله سرية مثل الجاهز

دجاج كنتاكي ، من أسهل الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وهو الوجبة المفضلة لدى الصغار والكبار، ومن أكثر الأطعمة التي تحاول الأمهات أعدادها في المنزل بدل من شراءها من المطاعم لتضمن النظافة وتوفير المال، ويضاف إلى الدجاج بعض البهارات والتوابل التي تعطيه طعم لذيذ وشهي، وهو من الوجبات التي يفضل الكثير من الناس تناولها من الخارج، لذلك سوف نتعرف معكي من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل دجاج كنتاكي مقرمش بالمنزل بتتبيله سرية بدل من شرائه من المطاعم.

مكونات دجاج كنتاكي مقرمش

يتكون الدجاج من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه لذيذ وشهي وهى كما يلي:-

كيلو من دبابيس الدجاج. كوب من الدقيق. 2 بيضة. ملعقة من البصل البودرة. ملعقة من الثوم البودرة. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من النشا. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من الملح الناعم. ربع ملعقة من القرفة. ربع ملعقة من الزنجبيل. ملعقة من البابريكا. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الخل. زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير دجاج كنتاكي مقرمش بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة ثم نضع كل المكونات ونخلطهم مع بعض، ثم نضيف الماء والخل وعصير الليمون، ونقلب حتى يصبح العجين سائل.

نقوم بوضع دبابيس الدجاج في الخليط ونقلبهم مع بعض، ثم ندخل الخليط الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين حتى يتشرب الدجاج النكهة.

نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة، ونقوم بإخراج دبابيس الدجاج من الخليط ونضعها في الدقيق مرة أخرى، ثم نرص الدبابيس المتبلة على صينية ونتركها حتى تجف تماماً.

من الخليط ونضعها في الدقيق مرة أخرى، ثم نرص الدبابيس المتبلة على صينية ونتركها حتى تجف تماماً. نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت تكون غزيرة، ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن.

نقوم بقلي الدبابيس في الزيت ونتركها حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي مقرمش.

نخرج الدبابيس من الزيت ونضعها على طبق مفروش بورق المناديل حتى نتخلص من الزيت كله.

نقوم بتقديم الدجاج الكنتاكي بجانب السلطة والبطاطس المحمرة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بالمنزل

تعتبر أصابع الدجاج من الأطعمة المقرمشة اللذيذة التي يمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار شرائح من صدور الدجاج ونقطعها على شكل أصابع. ثم نحضر طبق كبير ونضع الدقيق، والفلفل الأسود، والملح، ونقلبهم مع بعض. نقوم بإحضار طبق أخر ونضع فيه البيض، وربع كوب من الحليب، وقليل من الملح، والفلفل، والكزبرة المطحونة، ونخفقهم جيداً. نقوم بوضع شرائح الدجاج في الدقيق، ثم البيض، ثم في الدقيق مرة أخرى، ثم نضعها جانباً حتى تجف تماماً. نحضر طاسة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت، ونضعها على النار حتى تسخن، ثم نضع أصابع الدجاج في الزيت ونتركها حتى تتحمر من كل الجهات. ثم نخرجها من الزيت ونقدمها بالهناء والشفاء.