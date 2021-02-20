وصفات سهلة للعناية بالبشرة والاستمتاع بمظهر مشرق ورائع

وصفات سهلة للعناية بالبشرة، مما لاشك فيه أن مظهر البشرة الرائع والمشرق هو حلم كل فتاة وسيدة في مجتمعنا، لذلك نقدم لكي اليوم حيل سهلة للعناية بالبشرة للوصول لذاك الهدف بإستخدام وصفات طبيعية سهلة التحضير والتي يمكنك ادخالها في روتينك اليومي للعناية ببشرتك والتي تمتاز بنتيجة مضمونة حال استخدامها علي بشرة نظيفة. وصفات متنوعة للعناية بالبشرة بطرق طبيعية وصفة الارز لتجاعيد العين: قومي بإضافة قليل من الارز مع قليل من الماء المغلي ثم قومي بوضعهم علي نار هادئة لمدة ٥ دقائق حتي يلين الارز، ثم قومي بتصفية الارز والماء جيداً لاستخلاص سائل كريمي منها، وضعيها علي خطوط العين نهاراً وليلاً.

قومي بإضافة قليل من الارز مع قليل من الماء المغلي ثم قومي بوضعهم علي نار هادئة لمدة ٥ دقائق حتي يلين الارز، ثم قومي بتصفية الارز والماء جيداً لاستخلاص سائل كريمي منها، وضعيها علي خطوط العين نهاراً وليلاً. وصفة للتخلص من الرؤوس السوداء: ضعي القليل من عصير الليمون مع نصف كوب من الشاي الأخضر واضيفي عليهن اوراق الشاي الأحمر وقلبيها جيداً، ثم اغمسي منديل جاف في الخليط، وضعيه علي الاماكن التي يتواجد بها الرؤوس السوداء لمدة ١٠ دقائق ثم انزعيه.

ضعي القليل من عصير الليمون مع نصف كوب من الشاي الأخضر واضيفي عليهن اوراق الشاي الأحمر وقلبيها جيداً، ثم اغمسي منديل جاف في الخليط، وضعيه علي الاماكن التي يتواجد بها الرؤوس السوداء لمدة ١٠ دقائق ثم انزعيه. وصفة اللوز لعلاج البقع الحمراء بالوجه: قومي بوضع نصف كوب من اللوز الني ومعه نصف كوب من الماء واضربيها بالخلاط، قومي بتصفية الخليط جيداً، ضعي نقطتين من فيتامين E وجل الصبار، ثم ضعيهم في علبة نظيفة ومعقمة،استخدميها يومياً علي البقع الحمراء وستختفي بالتدريج.

قومي بوضع نصف كوب من اللوز الني ومعه نصف كوب من الماء واضربيها بالخلاط، قومي بتصفية الخليط جيداً، ضعي نقطتين من فيتامين E وجل الصبار، ثم ضعيهم في علبة نظيفة ومعقمة،استخدميها يومياً علي البقع الحمراء وستختفي بالتدريج. وصفة بتلات الورد للبشرة الجافة: استخدمي بتلات الورد وضعي عليها ماء بارد وملعقة عسل نحل وقلبيها واتركيها قليلاً، ثم ضعي البتلات علي وجهك لمدة ١٠ دقائق حتي تجف. وصفات طبيعية متنوعة لمشاكل البشرة والجسم وصفة لتفتيح تحت الإبط: ضعي ٢ ملعقة من الدقيق مع ملعقة كركم وملعقة صغيرة عصير ليمون، ثم قلبيها وضعيها تحت الإبط واتركيها لمدة ٥ دقائق ثم امسحيها بقطنة نظيفة.

ضعي ٢ ملعقة من الدقيق مع ملعقة كركم وملعقة صغيرة عصير ليمون، ثم قلبيها وضعيها تحت الإبط واتركيها لمدة ٥ دقائق ثم امسحيها بقطنة نظيفة. وصفة لعلاج تشقق الكعوب: اضيفي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من اعواد الروزماري (اكليل الجبل) وقومي بتدليك كعبك بها ثم اتركيها لمدة ٥ دقائق وامسحيها بقطنة نظيفة.

اضيفي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من اعواد الروزماري (اكليل الجبل) وقومي بتدليك كعبك بها ثم اتركيها لمدة ٥ دقائق وامسحيها بقطنة نظيفة. وصفة لعلاج تقشر الجلد: قومي بوضع ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من السكر وامزجيها معاً، ثم ضعيها علي المنطقة المتقشرة ودلكيه قليلاً ثم اغسليه بماء بارد.

قومي بوضع ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من السكر وامزجيها معاً، ثم ضعيها علي المنطقة المتقشرة ودلكيه قليلاً ثم اغسليه بماء بارد. وصفة لعلاج قشرة الرأس: استخدمي ملعقة من الملح الوردي وملعقة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة جل الصبار ثم قلبي المكونات كلها جيداً ودلكيه كمقشر لفروة الرأس ثم اغسلي رأسك جيداً. اسعار ساعات الروليكس في الكويت للعام 2021 وصفات متنوعة للعناية بالبشرة بطرق طبيعيةوصفات طبيعية متنوعة لمشاكل البشرة والجسم الوسوم

وصفات سهلة للعناية بالبشرة، مما لاشك فيه أن مظهر البشرة الرائع والمشرق هو حلم كل فتاة وسيدة في مجتمعنا، لذلك نقدم لكي اليوم حيل سهلة للعناية بالبشرة للوصول لذاك الهدف بإستخدام وصفات طبيعية سهلة التحضير والتي يمكنك ادخالها في روتينك اليومي للعناية ببشرتك والتي تمتاز بنتيجة مضمونة حال استخدامها علي بشرة نظيفة. وصفات متنوعة للعناية بالبشرة بطرق طبيعية وصفة الارز لتجاعيد العين: قومي بإضافة قليل من الارز مع قليل من الماء المغلي ثم قومي بوضعهم علي نار هادئة لمدة ٥ دقائق حتي يلين الارز، ثم قومي بتصفية الارز والماء جيداً لاستخلاص سائل كريمي منها، وضعيها علي خطوط العين نهاراً وليلاً.

قومي بإضافة قليل من الارز مع قليل من الماء المغلي ثم قومي بوضعهم علي نار هادئة لمدة ٥ دقائق حتي يلين الارز، ثم قومي بتصفية الارز والماء جيداً لاستخلاص سائل كريمي منها، وضعيها علي خطوط العين نهاراً وليلاً. وصفة للتخلص من الرؤوس السوداء: ضعي القليل من عصير الليمون مع نصف كوب من الشاي الأخضر واضيفي عليهن اوراق الشاي الأحمر وقلبيها جيداً، ثم اغمسي منديل جاف في الخليط، وضعيه علي الاماكن التي يتواجد بها الرؤوس السوداء لمدة ١٠ دقائق ثم انزعيه.

ضعي القليل من عصير الليمون مع نصف كوب من الشاي الأخضر واضيفي عليهن اوراق الشاي الأحمر وقلبيها جيداً، ثم اغمسي منديل جاف في الخليط، وضعيه علي الاماكن التي يتواجد بها الرؤوس السوداء لمدة ١٠ دقائق ثم انزعيه. وصفة اللوز لعلاج البقع الحمراء بالوجه: قومي بوضع نصف كوب من اللوز الني ومعه نصف كوب من الماء واضربيها بالخلاط، قومي بتصفية الخليط جيداً، ضعي نقطتين من فيتامين E وجل الصبار، ثم ضعيهم في علبة نظيفة ومعقمة،استخدميها يومياً علي البقع الحمراء وستختفي بالتدريج.

قومي بوضع نصف كوب من اللوز الني ومعه نصف كوب من الماء واضربيها بالخلاط، قومي بتصفية الخليط جيداً، ضعي نقطتين من فيتامين E وجل الصبار، ثم ضعيهم في علبة نظيفة ومعقمة،استخدميها يومياً علي البقع الحمراء وستختفي بالتدريج. وصفة بتلات الورد للبشرة الجافة: استخدمي بتلات الورد وضعي عليها ماء بارد وملعقة عسل نحل وقلبيها واتركيها قليلاً، ثم ضعي البتلات علي وجهك لمدة ١٠ دقائق حتي تجف. وصفات طبيعية متنوعة لمشاكل البشرة والجسم وصفة لتفتيح تحت الإبط: ضعي ٢ ملعقة من الدقيق مع ملعقة كركم وملعقة صغيرة عصير ليمون، ثم قلبيها وضعيها تحت الإبط واتركيها لمدة ٥ دقائق ثم امسحيها بقطنة نظيفة.

ضعي ٢ ملعقة من الدقيق مع ملعقة كركم وملعقة صغيرة عصير ليمون، ثم قلبيها وضعيها تحت الإبط واتركيها لمدة ٥ دقائق ثم امسحيها بقطنة نظيفة. وصفة لعلاج تشقق الكعوب: اضيفي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من اعواد الروزماري (اكليل الجبل) وقومي بتدليك كعبك بها ثم اتركيها لمدة ٥ دقائق وامسحيها بقطنة نظيفة.

اضيفي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من اعواد الروزماري (اكليل الجبل) وقومي بتدليك كعبك بها ثم اتركيها لمدة ٥ دقائق وامسحيها بقطنة نظيفة. وصفة لعلاج تقشر الجلد: قومي بوضع ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من السكر وامزجيها معاً، ثم ضعيها علي المنطقة المتقشرة ودلكيه قليلاً ثم اغسليه بماء بارد.

قومي بوضع ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من السكر وامزجيها معاً، ثم ضعيها علي المنطقة المتقشرة ودلكيه قليلاً ثم اغسليه بماء بارد. وصفة لعلاج قشرة الرأس: استخدمي ملعقة من الملح الوردي وملعقة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة جل الصبار ثم قلبي المكونات كلها جيداً ودلكيه كمقشر لفروة الرأس ثم اغسلي رأسك جيداً. اسعار ساعات الروليكس في الكويت للعام 2021 وصفات متنوعة للعناية بالبشرة بطرق طبيعيةوصفات طبيعية متنوعة لمشاكل البشرة والجسم

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