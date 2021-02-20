أسرع طريقة لعمل مخلل القرنبيط والملفوف في خمس دقائق بخلطة سرية

مخلل القرنبيط والملفوف وتعتبر من المخللات الفاتح للشهية التي يحبها الكثير وتعطي بطعم لذيذ للوجبات الدسمة، والتخليل من الوسائل التي تستخدم لحفظ الخضروات من التلف، ويتميز بطعمه اللذيذ ويتم تقديمه بجانب الوجبات الرئيسية، ويقدم على وجبة الإفطار والغداء والعشاء، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير مخلل القرنبيط والملفوف ومكدوس الباذنجان اللذيذ.

مكونات عمل مخلل القرنبيط

يحتوي مخلل القرنبيط على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 حبة من الفلفل الأخضر الحار مقطع.

2 حبة من البنجر المقطع.

كوب من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من الملح.

4 فصوص من الثوم المقطع.

2 حبة من القرنبيط.

2 لتر من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل القرنبيط وهي كالتالي:-

قومي بغسل القرنبيط جيداً بالماء، وتقطيعه بالحجم الذي تريده حسب رغبتك. تحضير إناء ونخلط به الخل الأبيض والملح والماء. نقوم بوضع القرنبيط في البرطمان والثوم والبنجر والفلفل. نسكب خليط الماء فوق القرنبيط، ونغلقه جيداً بإحكام، ثم نتركه لمدة عشرة أيام حتى يصبح جاهز.

مكونات عمل مكدوس الباذنجان

هناك بعض المكونات لعمل مكدوس الباذنجان وهي كالتالي:-

كيلو جرام من الباذنجان.

حبة من الفلفل الحمراء المفرومة ناعم.

كوب من الجوز المجروش.

3 فصوص من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الملح حسب الرغبة.

كمية من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل مكدوس الباذنجان وهي كالاتي:-

نقوم بإزالة عنق الباذنجان، ثم نسلقه بالماء المملح لمدة خمس عشرة دقيقة، حتى يصبح طرياً. قومي بعصر الباذنجان جيداً، ونصفيه جيداً من الماء. تحضير إناء ونخلط به الجوز، والفلفل والثوم والملح. قومي بعمل شق في وسط الباذنجان، ونضع داخلَه كمية قليلة من الملح، ثم نغلقه، ونتركُه يصفى لمدة يوم كامل. نقوم بحشو الباذنجان بخليط الجوز، ونضعه في برطمان، ونغطيه بزيت الزيتون، نتركه لمدة ثلاثة أيام ثم نتناوله.

مكونات مخلل الكرنب أو الملفوف

سوف نتعرف على مكونات عمل مخلل الملفوف كالاتي:-

كرنب واحدة متوسطة.

4 أكواب من الخل الأبيض.

2 ملعقة من الملح.

2 ملعقة من الكمون.

طريقة التحضير

لعمل مخلل الكرنب هناك خطوات يمكن اتباعها وهي كالاتي:-

نقوم بتقطيع الكرنب إلى شرائح طولية، ثم تحضير إناء ونضعه على نار متوسطة ونضع به الخل والتوابل. قومي بوضع الكرنب في البرطمان، ثم نضيف الملح بين كل طبقة كرنب وأخرى، ونغطي الكرنب بالماء، ونتركه لمدة يوم كامل. نغسل الملفوف بالماء، ونعيد وضعه في البرطمان، ثم نغطيه بالخل والتوابل، ونغلق البرطمان جيداً، وحفظه في الثلاجة.