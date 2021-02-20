طريقة عمل الثومية مثل المحلات في المنزل خطوة بخطوة

يرغب عدد كبير من السيدات من معرفة طريقة عمل الثومية في المنزل مثل المحلات حيث تعد يوميا الشاورما من الأمور الهامة التي تريد كل سيدة تحضيرها بجانب الشاورما فهي تعطي طعم مميز وشهي وهي من أجمل وأشهى المقبلات التي يمكنك تناولها بجانب الشاورما ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الثومية مثل المحلات.

طريقة عمل الثومية

طريقة عمل الثومية هي طريقة بسيطة ويمكن لجميع السيدات القيام بها في المنزل خطوة بخطوة فهي لا تحتاج إلى الكثير من المقادير والمكونات والمقادير ويمكنك تحضيرها في وقت قصير جداً.

المقادير:

2 فص من الثوم.

1 ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بياض بيضتين.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

طريقة التحضير:

احضري وعاء وقومي بوضع البيض والملح والثوم في الوعاء وقومي بخلطهم في الوعاء بشكل جيد.

قومي بإضافة الزيت على شكل خيط رفيع من فوهة الخلاط وبعد ذلك قومي بإضافة الخل واستمري في تشغيل الخلاط حتى تتكون الشاورما.

طريقة عمل الثومية بالزبادي

في الخطوات التالية سوف نعرض لكم كافة المكونات المطلوبة لعمل الثومية بالزبادي خطوة بخطوة:

المقادير:

2 أكواب من لبن الزبادي.

ملعقة ونصف كبيرة من المايونيز.

3 فصوص من الثوم المهروس.

1 ليمون معصورة .

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار وعاء وضعي به لبن الزبادي وقومي بوضع عصير الليمون والملح وقومي بخلط المكونات مع بعضها.

بعد خلط المكونات قومي بإضافة المايونيز والثوم علي الخليط واستمري في خلط المكونات مع بعضها.

بعد ذلك سوف تكون الثومية الجاهزة.

طريقة عمل الثومية بالبطاطس

الثومية بالبطاطس هي أحد أنواع الثومية الشهية التي يرغب الكثير في معرفة القيام بها في المنزل لذلك نقدم لكم بالخطوات طريقة عمل الثومية بالبطاطس في المنزل.

المقادير:

حبة واحدة كبيرة من البطاطس.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

راس ثوم واحدة مهروسة.

2 كوب من الماء.

ملح.

طريقة التحضير:

قومي بوضع الثوم والبطاطس في وعاء به الماء.

بعد ذلك قومي بوضع الوعاء علي نار هادئة حتى يتم نضوج البطاطس علي نار هادئة.

بعد ذلك قومي بتصفية الماء المتواجدة في الوعاء.

بعد ذلك قومي بوضع البطاطس والثوم في خلاط كهربائي وقومي بخلطهم معا.

بعد خلطهم قومي بإضافة المايونيز والليمون والملح إلى الخليط وقومي بخلطهم جيدا معا باستمرار.

وبهذه الطريقة يمكنك عمل الثومية بالبطاطس بكل سهولة في المنزل.