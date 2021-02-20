طريقة عمل القهوة في المنزل بعدة وصفات مثل المحترفين

طريقة عمل القهوة في المنزل تختلف من شخص لآخر ومن وصفة لأخرى، وأنواع القهوة عديدة ولا حدود لها، منها القهوة العربي والقهوة التركي والقهوة الفرنسية، وتوجد أنواع من القهوة سادة تحتوي على حبيبات القهوة الغنية فقط، وأخرى بإضافات مثل الحليب وغيره، وفي هذا المقال سأطرح عليكم عدة طرق لصنع القهوة المنزلية بمذاق الكافيهات ولكن بمنتهى البساطة وبدون ماكينات للقهوة أو تعقيدات، خاصةً ونحن في فصل الشتاء الذي يتميز بالمشروبات الساخنة وعلى رأسها مشروب القهوة.

لعمل فنجان قهوة تركي مضبوط ضع ملعقة صغيرة ممتلئة على آخرها بن مع ملعقة صغيرة ممسوحة سكر وفنجان ماء وقلبهم جيداً، ثم توضع على نار هادئة جداً وتقلب على النار ثم تترك حتى تبدأ في الغليان وترفع فوراً من على النار وتسكب في الفنجان واستمتع بفنجان القهوة المضبوط صباحاً.

في البداية قم بعمل الرغوة (foam) عن طريق تسخين كمية من الحليب، ثم توضع في برطمان محكم الغلق وترج لمدة دقيقة وأو اثنين أو حتى نحصل على قوام الرغوة المطلوب.

بعد ذلك احضر كأس التقديم (المج) وضع فيه ملعقة من القهوة سريعة الذوبان وعليها 60 مللي مياه ساخنة وسكر حسب الرغبة مع التقليب، ثم قم بإضافة القليل من الحليب السائل، وأخيراً خذ باللعقة كمية من الرغوة التي صنعتها من قبل وقم بإضافتها حتى يمتلئ المج، ويقدم ساخناً.

في البداية قم بخفق كوب من الحليب بمضرب النسكافيه المعروف، وفي مج التقديم ضع ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان مع 60 مللي مياه ساخنة وسكر حسب الرغبة مع التقليب، ثم قم بإضافة الحليب بالتدريج وبطريقة فنية حتى تختلط الألوان مع بعضها وتحصل على شكل اللاتيه مثل الكافيهات، وأخيراً قد تضيف ملعقة من الرغوة (foam) كما صنعناها في وصفة الكابيتشينو.

لتحضير صوص الشوكولاتة قم بوضع قطع من الشوكولاتة الغامقة في إناء، وقم بتسخين كمية من كريمة الطبخ بعد ذلك قم بإضافة الكريمة الساخنة إلى الشوكولاتة واتركها قليلاً ثم قم بالتقليب حتى تذوب فيها تماماً.

وفي مج التقديم ضع ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان مع 60 مللي من الماء الساخن وملعقتان كبيرتان من صوص الشوكولاتة السابق إعداده، وأخيراً قم بإضافة الحليب الساخن مع رغوة خفيفة، وللتزيين يمكن إضافة طبقة من الكريم شانتيه المخفوق، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.