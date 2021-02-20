تطويل الشعر بدون خلطات ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والطول والغزارة

تطويل الشعر بدون خلطات إذا تحدثنا عن الشعر فأن العديد من النساء يريد أن يقوم بالحصول على شعر صحى وناعم كالحرير وكثيف وطويل ايضا لا اخر الظهر ويعتبر هذا حلم اغلب الاشخاص لذلك نجدهم دائما يقوموا بتحضير الخلطات لتجربتها في فصل الصيف بالاخص والحصول على شعر ناعم كالحرير، ويتمتعون بالانسيابية هي التي يحصلون عليها لذلك يستعملون أيضا بعض أدوات مستحضرات التجميل أو الخاصة بصالونات التجميل من الادوات الكهربائيه إذا كانت المكواة الكهربائية والاستشوار الكهربائي، وهذه يعتبر زيادة من الأضرار التي نجدها في بصيلات الشعر ولكن تعرفي اليوم على الطريق المذهلة التى من خلالها تحصلي على شعر كالحرير وتطويل سريع للشعر.

خلطات تطويل الشعر، حليب جوز الهند وعصير الليمون إذا قمنا باضافته على الشامبو سوف نحصل على شعرك الحرير ناعم وكثيف.

نصف كوب من حليب جوز الهند

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

الشامبو.

نبدأ بخلط هذه المكونات من حليب جوز الهند وعصير الليمون.

ثم ننتظر لمدة ساعة واحدة.

ثم نبدا باضافة هذا المزيج إلى الشامبو.

ولكن تم تطبيقه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم ننتظر لمدة خمس دقائق ولكن يفضل أن يتم تدليك الشعر جيدا.

نقوم بتسريح الشعر لكي نحصل على الفائدة الكبيرة من حليب جوز الهند وعصير الليمون على الشعر.

ايضا لابد من أن نقوم بتنعيمه ونقوم بتسريحه يفضل أن نتركها 10 دقائق ونبدأ بغسيل الشعر جيدا.

المكونات:-

ربع كوب من الحليب.

زيت الورد.

زيت الزيتون.

الطريقة:’

كمية بسيطة من الحليب مع ربع كوب من زيت الورد وزيت الزيتون.

نقوم بمزج المكونات جيدا.

ثم نبدأ باضافته في شامبو الاستحمام اليومي.

نبدأ بوضع هذا الشامبو على الشعر.

نقوم بغسيل الشعر بعد ذلك.

الوصفه من الحليب والشامبو يقوم بمساعدة الشعر على تقوية البصيلات وتطويل وتكثيف الشعر.

زيت الزيتون يعتبر قوي في تقوية بصيلات الشعر وتنعيمه.

هذه الوصفة تساعد الشعر أن يصبح كالحرير في وقت قليل جدا.

بدلا من استخدام بعض مستحضرات التجميل والكريمات الكيمياوية.