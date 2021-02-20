أفضل كريم في الصيدلية لفرد الشعر المجعد الخشن سيصبح ناعم حرير في دقائق

أفضل كريم في الصيدلية كريم البانثينول المعروف عنه نوع مرطب قوي يساعد على تلطيف الجلد ويعمل ايضا على تطويل الشعر، والتخلص من الهيشان التي يتواجد فيها كما أن كريم البانثينول يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تقضي على تساقط الشعر كما أن تساقط الشعر أو خشونة الشعر والهيشان التي يتواجد يعتبر مشكلة تعاني منها اغلب النساء، ولكن بعد استخدام كريم البانثينول سوف يحصل على شعر ناعم انسيابي لأنه من الكريمات الآمنة جدا على الجلد

أفضل كريم في الصيدلية لفرد الشعر

كريم بانثينول أفضل كريم في الصيدليات للشعر، يعمل على العديد من الفوائد التي يحتاجها الشعر لذلك تعرفي معي على الفوائد العديد التي نحصل عليها من كريم البانثينول تكون كالتالي:’

البانثينول يعمل على زيادة ترطيب وتنعيم الشعر.

يعمل على زيادة بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تطويل الشعر في وقت قياسي.

سوف يقلل امتصاص كمية المياه التي تتواجد في الشعر وتسبب لها جفاف.

يعمل كريم البانثينول على زياده طول الشعر وتطويله وزيادة نموه.

كريم البانثينول وزيت الخروج

ملعقتين من زيت الخروع.

2 ملعقة من كريم البانثينول.

ملعقة من زيت الروزماري .

نضع كمية من زيت الخروع مع كريم البانثينول وزيت الروزماري. ونبدأ بمزجهم جيدا ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على الشعر المجعد المجهد. تدلك فروة الرأس جيدا لدقائق. نقوم بتغطية الشعر باستخدام كيس بلاستيك أو باستخدام قبعة الاستعمال. كرري الوصفة مرتين في الاسبوع لتطويل الشعر ونعومته.

كمية بسيطة من زيت السمسم.

كريم البانثينول.

نقوم بوضع زيت السمسم مع كريم البانثينول في وعاء عميق. ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على الشعر. ونتركهم ما بين ساعة إلى ساعتين مع تغطية الشعر جيدا. نقوم بغسيل الشعر جيدا. بعد ذلك تكرر هذه المهمة، تساعد الشعر على أن يكون انسيابي وناعم.