تكات عمل برجر اللحم في المنزل بمكون توابل مختلف بطعم مميز

مما لا شك إننا نرجو ونتمنى المحافظة على صحة أولادنا، لذلك نقدم لكم تكات عمل برجر اللحم في المنزل بطعم مميز، سوف ينال إعجابكم، لأنه من الأطعمه المفضلة لدى الكبار والصغار لذلك نسعى لتقديمه لكم لكي نضمن نظافته ومكوناته ونوع اللحم المستخدم، وبهذه الطريقة سوف نحصل على برجر شهي ولذيذ لكل أفراد الأسرة بعيدا عن المواد الحافظة. تكات عمل برجر اللحم سوف نسعى لتقديم وجبه شهية وطعم مميز مثل المطاعم المشهوره الكبيرة، وبهذه المكونات سوف نحصل على خلطة البرجر الأصلية مثل الجاهز تماما وإليكم المكونات. مقادير برجر اللحم 1 كيلو جرام من اللحم المفروم

ربع كيلو من الفول الصويا

2 بصلة متوسطة مبشورة

1 كيس توابل خلطة البرجر

نصف كوب من البقسماط المطحون

التوابل: ملعقة من البصل البودر+ ملعقة من التوم البودر+ ملعقة من الفلفل الأسود+ ملعقة كمون+ ملعقة بهارات+ ربع ملعقة قرفه+ ربع ملعقة من الجنزبيل+ ملعقة من الببريكا+ 2 ملعقة من الملح. اقرأ أيضًأ: تكة خلية النحل بالجبنة بعجينة طرية زي القطن تمام اعرفيها وجربيها طريقة تحضير برجر اللحم في البيت ننقع فول الصويا لمده ساعتين في ماء مغلى ثم نقوم بالتصفية. نقوم بتقطيع البصل في الكبه مثل المبشور، ثم نضيف فول الصويا ونقوم بخلطهم في الكبه أو باليد ثم نضيف التوابل وكيس خلطة البرجر. ونخلط المكونات كلها جيدا حتى نحصل على قوام متماسك، ثم نضيف اللحم ونخلط. بعد ذلك نضيف البقسماط ونخلط كل المكونات جيدا لمدة عشر دقائق حتى يتجانس. نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نقوم بتشكيل البرجر بالمكبس أو على شكل دوائر حسب الرغبه. نضعه في أطباق ثلاجة ونضع فواصل بلاستيكية بين قطع البرجر. نضع البرجر بفريزر الثلاجه حتى يزداد تماسك. نقوم بتسخين مقلاه ونضع بها قليل من الزيت ونضع قطع البرجر على نار هادئه حتى نضمن درجة تسوية جيدة. نحضر خبز البرجر وندهن بطبقة من المايونيز والكاتشب ونضع الخس وقطعة من الطماطم وشريحة من الجبن الشيدر والبرجر ونقدمه. طريقة سجود السهو الصحيحة الوسوم

مما لا شك إننا نرجو ونتمنى المحافظة على صحة أولادنا، لذلك نقدم لكم تكات عمل برجر اللحم في المنزل بطعم مميز، سوف ينال إعجابكم، لأنه من الأطعمه المفضلة لدى الكبار والصغار لذلك نسعى لتقديمه لكم لكي نضمن نظافته ومكوناته ونوع اللحم المستخدم، وبهذه الطريقة سوف نحصل على برجر شهي ولذيذ لكل أفراد الأسرة بعيدا عن المواد الحافظة. تكات عمل برجر اللحم سوف نسعى لتقديم وجبه شهية وطعم مميز مثل المطاعم المشهوره الكبيرة، وبهذه المكونات سوف نحصل على خلطة البرجر الأصلية مثل الجاهز تماما وإليكم المكونات. مقادير برجر اللحم 1 كيلو جرام من اللحم المفروم

ربع كيلو من الفول الصويا

2 بصلة متوسطة مبشورة

1 كيس توابل خلطة البرجر

نصف كوب من البقسماط المطحون

التوابل: ملعقة من البصل البودر+ ملعقة من التوم البودر+ ملعقة من الفلفل الأسود+ ملعقة كمون+ ملعقة بهارات+ ربع ملعقة قرفه+ ربع ملعقة من الجنزبيل+ ملعقة من الببريكا+ 2 ملعقة من الملح. اقرأ أيضًأ: تكة خلية النحل بالجبنة بعجينة طرية زي القطن تمام اعرفيها وجربيها طريقة تحضير برجر اللحم في البيت ننقع فول الصويا لمده ساعتين في ماء مغلى ثم نقوم بالتصفية. نقوم بتقطيع البصل في الكبه مثل المبشور، ثم نضيف فول الصويا ونقوم بخلطهم في الكبه أو باليد ثم نضيف التوابل وكيس خلطة البرجر. ونخلط المكونات كلها جيدا حتى نحصل على قوام متماسك، ثم نضيف اللحم ونخلط. بعد ذلك نضيف البقسماط ونخلط كل المكونات جيدا لمدة عشر دقائق حتى يتجانس. نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نقوم بتشكيل البرجر بالمكبس أو على شكل دوائر حسب الرغبه. نضعه في أطباق ثلاجة ونضع فواصل بلاستيكية بين قطع البرجر. نضع البرجر بفريزر الثلاجه حتى يزداد تماسك. نقوم بتسخين مقلاه ونضع بها قليل من الزيت ونضع قطع البرجر على نار هادئه حتى نضمن درجة تسوية جيدة. نحضر خبز البرجر وندهن بطبقة من المايونيز والكاتشب ونضع الخس وقطعة من الطماطم وشريحة من الجبن الشيدر والبرجر ونقدمه. طريقة سجود السهو الصحيحة

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