طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بخطوات سهلة وبمكونات موجودة في كل بيت

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة ، يحب الكثيرون تناول الحلويات ومنها لقمة القاضي المقرمشة التي يحبها الكبير والصغير، ويشتروها جاهزة، فتبحث الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل بسهولة، وبمكونات متوفرة في كل منزل، وبطريقة صحية لسلامة أبناءهم، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل بسهولة بالخطوات.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بمكونات موجودة في كل بيت

عجينة لقمة القاضي المقرمشة

المكونات

ملعقتان من النشا.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة من السكر الأبيض.

رشه من الملح.

ملعقتان من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق صغيرة خميرة.

كوبين من الماء الدافئ للعجن.

طريقة التحضير

في وعاء نقوم بنخل الدقيق ونضيف إليه النشا ثم نقوم بإضافة السكر والخميرة والملح، وبعدها نضيف الماء تدريجياً، نعجن المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ونضيف الماء حتي تتجانس المكونات ونحصل على عجينة متماسكة، ثم نقوم بتغطية العجينة جانباً لمجة ساعتين على درجة حرارة الغرفة حتي تخمر، ثم نقوم بتشكيل العجينة وتحميرها.

كوب من الماء.

كوبين من السكر.

نصف لليمونه.

كيس فانيليا.

طريقة تحضير القطر

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات، ونضعها على النار ونتركها حتي تغلي، ثم نقوم برفعها من على النار، وتركها حتي تبرد تماماً للاستخدام.

كوبين من الحليب.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان من مسحوق الكاسترد أو النشا.

كوب ونصف أو كوبين من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بطريقة بسيطة وسهلة

طريقة التحضير

نقوم بوضع المكونات الدقيق والسكر والخميرة والملح في وعاء، نقوم بخلط المكونات ثم نسكب الماء الدافئ بشكل تدريجي، نعجن حتي نحصل على عجينة لينة، نترك العجينة جانباً حتي تخمر من ساعة إلي ساعتين، وبعد أن تتضاعف حجمها ، نقوم بتشكيل العجينة، ووضعها في مقلاة ساخنة، ونتركها حتي نحصل على لون ذهبي، نقوم بوضعها في القطر الذي تم إعداده، ونقوم بتقديمها بالشكل الذي نرغب فيه.